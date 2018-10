Milan | Gattuso | ' Higuain è un campione | ci manca Calhanoglu Sul problema di Romagnoli'

Gattuso : 'Il Milan è vivo - e Higuain è un campione' : Lo ha detto il tecnico del Milan , Gennaro Gattuso , ai microfoni di Sky Sport, al termine della vittoria della sua squadra contro il Chievo . Serie A Milan, Higuain show a San Siro: doppietta contro ...

Gattuso : 'C'è ancora la spia nel Milan - visto che con Romagnoli...' : Rino Gattuso , allenatore del Milan, sorride alla domanda sulle spie da Sky Sport nello spogliatoio rossonero: 'Le spie nel calcio ci sono, ci sono sempre state. Non solo Peppe Di Stefano, anche Baiocchini ha dato la notizia di Romagnoli , ride, ndr, . L'importante è scoprire ...

Milan-Chievo 0-0 La Diretta Gattuso chiede conferme : Questo pomeriggio a San Siro Milan e Chievo si incontrano per l'ottavo turno di Serie A della stagione 2018/2019: i rossoneri chiedono strada ai veneti per proseguire sulla strada della guarigione, ...

Milan - Gattuso : 'Cutrone in Nazionale - ma non sta bene...' : CARNAGO - 'Cutrone deve essere orgoglioso della chiamata, io sono contento per lui ma non sta bene, gli fa male la caviglia. Ma si deve presentare e deciderà la Nazionale '. Così Rino Gattuso sulla ...

Gattuso ed il mercato del Milan : “Ibrahimovic potrebbe distruggerci” : Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato dell’ipotesi di arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero nella prossima sessione di mercato “Ibrahimovic? Dovete parlare con Leonardo, non posso parlare di giocatori che non fanno parte della rosa. E’ un leader, se non sei forte mentalmente con Ibra ti distrugge, vuole sempre vincere, è esigente con i compagni, bisogna essere forti. Può essere un valore aggiunto può anche ...

Gattuso - Milan meno bello e più vincente : ANSA, - MilanO, 6 OTT - "La prestazione con l'Olympiacos non è stata buona, ma in questo momento andiamo alla ricerca della vittoria, preferisco che siamo meno belli ma vinciamo 4-5 partite di fila". ...

Milan - Gattuso : "Voglio i tre punti. Orgoglioso di Cutrone in azzurro. Bakayoko? Colpa mia..." : Dopo la vittoria in rimonta contro l'Olympiacos in Europa League il Milan di Gattuso cerca continuità anche in campionato. Domani pomeriggio a San Siro c'è il Chievo di D'Anna."Domani dobbiamo portare ...

Milan-Chievo - la conferenza stampa di Gattuso LIVE : LIVE 14:38 6 ott Cosa ti aspetti dai tifosi domani? "Tranne in coppa, probabilmente a causa dell'orario, non ci possiamo lamentare dei tifosi, l'entusiasmo c'è sepre stato. Domani ci sarà entusiasmo, ...

Video/ Milan Olympiacos (3-1) : highlights e gol. Gattuso incontentabile : "C'è una cosa che non mi è piaciuta" : Video Milan Olympiacos (risultato finale 3-1): gli highiights e i gol della partita che si è giocata a San Siro, in Europa League. Rimonta rossonera con Cutrone (doppietta) e Higuain(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:51:00 GMT)

Cutrone fa bene al Milan e a... Higuain : il 4-4-2 è l'arma in più per Gattuso : Dalla partita con l'Olympiacos un'importante indicazione tattica: il baby-bomber sostegno prezioso anche per il Pipita

Milan - doppia mossa vincente : è la vittoria di Gattuso : Come giustamente sottolinea La Gazzetta dello Sport , ieri è stata la vittoria di Gennaro Gattuso . Perché il tecnico, dopo un primo tempo in sofferenza, ha ribaltato il match sapendo correggere ben ...

Hostess sta male - Gattuso ferma la conferenza stampa/ Video - il mister del Milan : "portate dell'acqua" : Un Hostess accusa un malore durante la conferenza stampa post partita di Milan-Olympiakos e Gennaro Ivan Gattuso la interrompe invitando a dare da bere alla giovanissima.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 00:24:00 GMT)