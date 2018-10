A Riace migranti e attivisti manifestano per Mimmo Lucano

"Mimmo libero!". I migranti di Riace scendono in strada per sostenere il sindaco agli arresti domiciliari : "Mimmo libero! Mimmo libero". I migranti di Riace scendono in strada per esprimere il loro sostegno al sindaco Domenico Lucano, primo cittadino simbolo dell'accoglienza, dal 2 ottobre agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. In diverse zone d'Italia sono previste per oggi manifestazioni e sit-it per sostenere il sindaco.

Migranti - resta ai domiciliari il sindaco di Riace Mimmo Lucano : Riace, 5 ott., askanews, - Il sindaco di Riace Mimmo Lucano rimane agli arresti domiciliari. Il gip di Locri, Giuseppe Di Croce, ha mantenuto l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del primo ...

Il sindaco di Riace : «Arricchito con i migranti? Falso. Mai violato la legge» : Mi hanno chiesto quanto fosse il mio compenso per la fiction 'Tutto il mondo è paese', girata a Riace sulla mia vita, ma io ho risposto che non volevo nulla». Poi una scoccata sulla raccolta dei ...

Riace - Di Matteo a Tv2000 : “Rischio strumentalizzazione per denigrare accoglienza migranti” : “Colgo con preoccupazione un rischio che si corre quello della strumentalizzazione di questa notizia per denigrare e delegittimare l’operato di tante associazioni, cittadini e volontari che quotidianamente si dedicano anima e corpo all’accoglienza dei migranti”. Lo ha detto il sostituto procuratore nazionale antimafia, Nino Di Matteo, ospite del programma TGtg, condotto da Donatello Vaccarelli, su Tv2000 commentando la vicenda del sindaco di ...

"Riace - nozze combinate per favorire i migranti". Lucano va ai domiciliari : Il 'modello Riace', preso a simbolo dell'accoglienza perfetta, vacilla sotto il peso delle accuse della procura di Locri, che ha ordinato l'arresto del sindaco della cittadina calabrese. Il primo ...

Migranti - arrestato il sindaco di Riace |Il pm : difendo la giustizia - non faccio politica : Il primo cittadino calabrese, considerato l'esempio di una forma di accoglienza sostenibile, è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per il pm "ha violato la legge con naturalezza". Dalla sua parte si schierano anche Saviano, Beppe Fiorello, Gassman

Arrestato Lucano - il sindaco di Riace : «Favorì i migranti». Ma il gip smonta 7 reati : Da simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti agli arresti domiciliari. È la parabola del sindaco di Riace Domenico 'Mimmò Lucano, posto ai domiciliari dalla...

Sindaco di Riace - simbolo di accoglienza - ai domiciliari per migranti e rifiuti : Agli arresti Domenico Lucano. Su gestione dei fondi destinati ai progetti per richiedenti asilo lo stesso gip critica la procura accusandola di errori grossolani -

Il sindaco di Riace - simbolo mondiale di accoglienza - ai domiciliari per reati su migranti e rifiuti : Agli arresti Domenico Lucano. Sulla gestione dei fondi destinati ai progetti per i richiedenti asilo lo stesso gip critica la procura accusandola di errori grossolani e chiarisce: nessun illecito -

Sindaco Riace arrestato - su migranti si riaccende scontro politico : Roma, 2 ott., askanews, - Il caso Riace fa salire ancora la tensione sul tema migranti: il Sindaco del comune calabrese Domenico Lucano è da stamani agli arresti domiciliari, insieme alla sua compagna ...

Arrestato Lucano - sindaco di Riace per favoreggiamento ai migranti. Ma il gip : «Indagine con errori - via 7 accuse» : Il primo cittadino Domenico Lucano è agli arresti domiciliari. L’accusa anche di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Ma su 15 arresti richiesti, 14 sono stati respinti

Migranti : Don Colmegna - Riace esperienza da difendere : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - "I Migranti accolti con umanità non sono una minaccia, ma una risorsa che rigenera un territorio producendo coesione sociale". Lo afferma don Virginio Colmegna, presidente della fondazione Casa della Carità che, commentando la notizia dell’arresto ai domiciliari del sind