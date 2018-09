Restauro della copertura del Municipale | Tarasconi e Molinari | ' La Regione risponde con

ilpiacenza

: #XXsettembre. Omaggio della #Massoneria alla statua di #Garibaldi al #Gianicolo e a #PortaPia. Fervono già i lavori… - GrandeOrienteit : #XXsettembre. Omaggio della #Massoneria alla statua di #Garibaldi al #Gianicolo e a #PortaPia. Fervono già i lavori… - Assolombarda : #Assolombarda adotta la Guglia di San Simeone Stilita del Duomo di Milano, sostenendo il restauro del simbolo della… - Manuela00885210 : RT @Don_Lazzara: #Syria: contrariamente ai racconti del #manistream, la ricostruzione continua, dopo che i terroristi sostenuti dall'Occide… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Società partecipate: segni negativi per Piacenza Expo, Fondazione Teatri e Asp 3 Il Pd in Consiglio comunale: 'Ciao 'Boia', esempio per tutti noi' 4 Ex maneggio di Borgotrebbia, l'assessore Mancioppi: ...