Oscar | Dogman è il candidato dell' Italia

Oscar 2019 - il candidato per l’Italia è Dogman di Matteo Garrone : Dopo il trionfo di Cannes e altri premi Dogman di Matteo Garrone è il film designato per rappresentare l’Italia alla selezione del Premio Oscar per il miglior film in lingua straniera alla 91esima edizione degli Academy Awards. A sceglierlo è stata la commissione di selezione per il film italiano da candidare all’Oscar istituita dall’Anica lo scorso giugno, su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio ...

'Dogman' di Matteo Garrone candidato agli Oscar per l'Italia : 'Dogman' di Matteo Garrone è il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar. La commissione della Anica, riunitasi questa mattina, ha scelto la pellicola vincitrice al Festival di Cannes del premio come miglior attore protagonista (Marcello Fonte), preferendola ad altri 20 titoli, tra cui 'Napoli velata' di Ferzan Ozpetek e 'The Place' di Paolo Genovese. Le nomination saranno annunciate a Los Angeles il 22 gennaio 2019, mentre il 24 ...

Oscar 2019 - miglior film straniero : il candidato italiano/ Ultime notizie - Lazzaro Felice sfida Dogman : Oscar 2019, miglior film straniero: il candidato italiano. Ultime notizie, domani 25 settembre 2018 l'annuncio: Lazzaro Felice sfida Dogman di Garrone(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:54:00 GMT)