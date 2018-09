Dogman » di Matteo Garrone il film italiano candidato agli Oscar

L'Italia ha scelto - agli Oscar per il miglior film straniero ci sarà ' Dogman ' di Matteo Garrone : sarà Dogman di Matteo Garrone a rappresentare L'Italia agli Oscar nella categoria miglior lungometraggio in lingua straniera. Le nomination saranno annunciate a Los Angeles il 22 gennaio, la cerimonia ...

'Dogman' di Matteo Garrone candidato agli Oscar per l'Italia : 'Dogman' di Matteo Garrone è il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar. La commissione della Anica, riunitasi questa mattina, ha scelto la pellicola vincitrice al Festival di Cannes del premio come miglior attore protagonista (Marcello Fonte), preferendola ad altri 20 titoli, tra cui 'Napoli velata' di Ferzan Ozpetek e 'The Place' di Paolo Genovese. Le nomination saranno annunciate a Los Angeles il 22 gennaio 2019, mentre il 24 ...