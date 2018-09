‘Ndrangheta | smantellata la cosca Alvaro | fermato anche il sindaco di Delianuova

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 settembre 2018) Per la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ildiè un appartenente alla. C’èFrancesco Rossi, area Pd ed eletto nel 2015 con una lista civica, tra i 18 fermati questa mattina dai carabinieri che hanno stroncato ladi Sinopoli. Nel provvedimento di fermo, emesso dalla Procura, vengono contestati i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, truffa aggravata e trasferimento fraudolento di valori. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, dall’aggiunto Gaetano Paci e dal sostituto Giulia Pantano, avrebbe dimostrato come ilarrestato sarebbe a tutti gli effetti partecipe di una delle più importanti famiglie mafiose della Piana di Gioia Tauro, unache negli anni si è arricchita con gli appalti pubblici nonostante i numerosi arresti dei boss trasformati poi in decenni di ...