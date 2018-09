Decreto sicurezza | tra i palazzi occupati dove «Salvini è troppo morbido»

Decreto sicurezza approvato all'unanimità. E Salvini dice : 'Un passo avanti' : Articolo aggiornato alle ore 19,00 del 24 settembre 2018. Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il Decreto sicurezza. Ne ha dato notizia su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo ...

Dai campi rom alle domande d'asiloDecreto immigrati-sicurezza : il testo : Dopo circa un'ora di discussione, il Cdm ha approvato il dl Salvini che contiene le norme sulla sicurezza e sull'immigrazione. Segui su affaritaliani.it

Decreto sicurezza - ecco cosa prevede - LA SCHEDA : Possibilità di applicare il Daspo urbano anche nei presidi sanitari ed in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli. Contrasto alla criminalità mafiosa: Più efficienti ...

Tutti i dubbi che Mattarella si vuole togliere sul Decreto Sicurezza : Innanzitutto la necessità e l’urgenza, e poi alcune norme in contrasto con i trattati internazionali. Da giorni al Quirinale gli uffici legislativi che aiutano Sergio Mattarella a esaminare i testi delle leggi e dei decreti legge sono pronti a ricevere il testo del dl Sicurezza varato lunedì mattina dal governo, a prima firma Matteo Salvini. In base alla Costituzione, il Capo dello Stato deve firmare i decreti ...

Cosa prevede il Decreto Salvini su immigrazione e sicurezza : Abolizione della protezione umanitaria, restrizione del sistema di accoglienza per richiedenti asilo, revoca della cittadinanza, estensione dell’uso dei taser: i punti principali. Leggi

Decreto sicurezza - Maurizio Acerbo di Prc delira : 'Governo di fascisti e bastonatori. Matteo Salvini...' : Una sinistra sempre più allo sbando perde la testa anche in occasione del sì in Cdm al Decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini . In preda a una crisi isterica, la sinistra urla all'allarme-fascismo ...

Decreto sicurezza - via libera : stop all’asilo ai condannati in primo grado Cosa c'è nel testo : Il provvedimento approvato all’unanimità. Salvini: «Sono felice, un passo avanti per rendere l’Italia più sicura»

Via libera al Decreto sicurezza : permesso umanitario abolito : Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto Salvini o Decreto sicurezza, che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti. “#Decretosicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei Ministri approva all’unanimità! Sono felice. Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura”. Sono state queste le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Facebook. “Non lediamo nessuno diritto fondamentale: ...