Aquarius2 | Viminale smentisce pressioni su Panama Salvini | “Nessun Paese la vuole”

fanpage

(Di domenica 23 settembre 2018) Ilrespinge le accuse.: "È evidente che nessunvoglia prendersi la responsabilità di essere identificato con una nave che intralcia le operazioni di soccorso in mare, rifiuta il coordinamento con la guardia costiera libica, attacca alcuni governi democratici come quello italiano, pretende di distribuire dei clandestini in Europa".