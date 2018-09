Pole | gara 1 e primato F3 | Mick Schumacher imita papà

Auto : Pole - gara1 e primato F3 - Mick Schumacher imita papà : Più veloce in entrambe le sessioni di libere in Austria, pole al sabato sull'asciutto, vittoria in Gara 1 sul bagnato e leadership del campionato di Formula 3 conquistata ai danni di Daniel Ticktum, ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Volevo la Pole position - qualifiche pasticciate. La Ferrari per la gara è buona” : Sebastian Vettel ha faticato nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che culminerà con la gara in programma domani sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre a una deludente terza posizione, il tedesco sarà così costretto a scattare dalla seconda posizione alle spalle del suo rivale Lewis Hamilton che ha conquistato una magnifica pole position e di Max Verstappen. Domani ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv SuperPole e gara 1 (Gp Portogallo Portimao) : Diretta Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di Superpole e gara-1 del Gp Portogallo a Portimao: cronaca e vincitore, oggi 15 settembre.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 04:50:00 GMT)

Ilva - archiviato lo stop alla gara. Ma scoppia la Polemica Pd-M5s : L'accordo ottenuto per il prossimo rilancio dell'Ilva manda su tutte le furie le opposizioni. Non tanto per l'accordo in sé, quanto per il fatto che il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier ...

F3 : Mick Schumacher vince Gara 1 e fa le Pole per Gara 2 e 3 : Mick Schumacher was the star of the day, cruising to the lead at the first corner and securing his fourth win in as many rounds. pole-sitter Robert Shwartzman eventually crossed the finishing line in second place, ending up in the slipstream of his team-mate. PREMA Theodore Racing experienced another exciting day at Nürburgring. After locking […] L'articolo F3: Mick Schumacher vince Gara 1 e fa le pole per Gara 2 e 3 sembra essere il ...

MotoGp - Dall’Igna spiazza tutti : “sarà una gara difficile. La Pole di Lorenzo? Non le do un gran significato” : Il dt della Ducati ha analizzato la pole ottenuta da Lorenzo a Misano, restando con i piedi per terra in vista della gara Giornata positiva per la Ducati quella andata in scena ieri a Misano, dove la ‘Rossa’ è riuscita a conquistare la pole position con Jorge Lorenzo a distanza di dieci anni da quella di Casey Stoner. AFP/LaPresse Erano cinque invece quelli che separavano il maiorchino dall’ultima volta in cui ha centrato ...

MotoGp Misano - c'è Lorenzo in Pole : dove vedere la gara in diretta : "E' la quarta pole di fila e non era neanche quotata dai bookmaker", scherza il pilota Ducati. Domenica il via alle 14

Formula 1 - Gp Monza : Raikkonen in Pole - terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton – La gara in diretta [FOTO] : La diretta del Gran premio di Monza L'articolo Formula 1, Gp Monza: Raikkonen in pole, terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton – La gara in diretta [FOTO] proviene da Il Fatto Quotidiano.

F1 - Raikkonen resta con i piedi per terra : “Pole position speciale - ma il lavoro va completato in gara” : Il pilota della Ferrari ha commentato in conferenza stampa la pole position conquistata nel Gp d’Italia Prima pole position della stagione per Kimi Raikkonen, che spezza così un lungo digiuno che durava ormai dal Gp di Montecarlo dello scorso anno. Photo4/LaPresse Un tempo fantastico quello del finlandese, che beffa il compagno di squadra per poco più di un decimo guadagnandosi la possibilità di partire davanti a tutti domani in ...

Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : “Monza - il posto migliore per la Pole position. Voglio ripetermi in gara” : Kimi Raikkonen è stato semplicemente stellare nelle qualifiche del GP d’Italia 2018 e ha conquistato una vertiginosa pole position sul tracciato di Monza. Di fronte al fiume rosso accorso in massa presso il circuito brianzolo, il pilota della Ferrari si è inventato una vera e propria magia tornando davanti a tutti dopo un lungo digiuno: il finlandese è stato letteralmente perfetto nel giro decisivo e ha così messo in fila Sebastian Vettel ...