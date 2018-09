Fisco | nel 2016 persi in Ue 150 miliardi di euro di IVA

Le case vacanze nel mirino del Fisco. Affitti irregolari per almeno il 50% : Da metà giugno ad oggi eseguiti circa 500 controlli al giorno, quasi il doppio rispetto al 2017 - 3.123 lavoratori in nero, il 22% stranieri e 36 minori, e 69 persone denunciate per impiego di ...

Fisco - nel secondo trimestre 2018 si riducono le controversie tributarie : secondo quanto diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , al 30 giugno dell'anno corrente le controversie tributarie pendenti, 406.946, si sono ridotte del 7,54% rispetto allo stesso ...

Europa - lavoro - Fisco Azzurri in conclave nell'attesa del Cavaliere : Roma lavoro e giovani, Meridione e infrastrutture, Europa e immigrazione, enti locali e zone terremotate, imprese, commercio e innovazione digitale. La tre giorni di Fiuggi, organizzata da Forza Italia e dal gruppo Ppe all'Europarlamento, ha un programma intenso e decine di ospiti italiani e stranieri, politici e imprenditori, sindacalisti, docenti e amministratori locali.Ma alla convention "L'Italia e l'Europa che vogliamo", al via oggi e che ...

Possiamo chiamare flat tax la riforma del Fisco nelle intenzioni del governo? : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva poi espresso una posizione ancora più prudente il 12 settembre, intervenendo a un evento di Confartigianato. Qui Tria aveva detto che la flat tax 'è un ...

Liti col Fisco - sanatoria fino a un milione Cosa c’è (e cosa manca) nella manovra : Salvini: nella legge di Bilancio prima la crescita e poi i vincoli dell’Ue. «I primi numeri in settimana»

Vaccini - scuola - Fisco e terremotati : cosa c'è nel Milleproroghe : Il decreto ha ricevuto la fiducia alla Camera con 329 voti a favore e adesso passa al Senato. Quali sono i punti principali...

Il re del Brunello nel mirino del Fisco - "Non ho sottratto un euro allo Stato" : Siena, 27 agosto 2018 - Non ci sta Jacopo Biondi Santi, produttore di Brunello , sesta generazione della famiglia che ha creato il prezioso vino. Dopo le contestazioni della Guardia di Finanza , ...

Il re del Brunello nel mirino del Fisco. Sequestrati cinque milioni di beni : Siena, 27 agosto 2018 - Terreni, immobili e beni mobili Sequestrati per un valore di 4,8 milioni di euro. L'apertura di un'inchiesta da parte del procuratore capo Salvatore Vitello con Niccolò ...

Nuoto : Simona Quadarella e Margherita Panziera sempre nella top3 del ranking mondiale. Le cinesi non scalFiscono i tempi delle azzurre per il momento… : Simona Quadarella e Margherita Panziera si staranno godendo alcuni giorni di meritata vacanza dopo le splendide giornate di gare trascorse al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), sede degli Europei 2018 di Nuoto. La tripletta d’oro (400-800-1500 stile libero) ed il trionfo nei 200 dorso donne hanno permesso alle due azzurre di prendersi la scena nella vasca britannica, rilanciando le proprie quotazioni in ...

Fisco - nel 1° semestre calano le entrate tributarie e contributive : Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, , spiegando che il dato tiene conto della flessione del 2,9% , -6.251 milioni di euro, delle entrate tributarie e dell'incremento delle ...

Fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di Governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...

Fisco - inviati più di un milione di "alert" per possibili errori nelle dichiarazioni : Cambio di passo dell'Agenzia delle entrate sui cosiddetti "alert preventivi". In sei mesi sono state inviate 1,2 milioni di...