Il gup del Tribunale di Caltanissetta Luparello, in sede di udienza preliminare sul depistaggio nelle indagini per la strageche coinvolge tre poliziotti accusati di calunnia dalla Procura, ha ammesso come partii familiari del magistrato assassinato in via D'Amelio. Ad essere ammessi Fiammetta, Lucia e Manfredi, nonché Salvatore,fratello del magistrato, e i figli di Adele, l'altra sorella di Paolo.(Di giovedì 20 settembre 2018)