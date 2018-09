Uragano Florence | il bilancio sale a 35 vittime | ancora alluvioni in Carolina del Nord

Uragano Florence - ora si scatenano i tornado : case distrutte e veicoli ribaltati in Virginia e Nord Carolina - caduti 916mm di pioggia [GALLERY] : 1/24 ...

Uragano Florence - 32 morti : un “enorme disastro - una tempesta epica” che durerà ancora per giorni : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell’Uragano Florence, declassato a tempesta tropicale, che si è abbattuto sulla Carolina del Nord e del Sud: le forze dell’ordine hanno reso noto che la 32ª vittima è morta per un tornado originatosi in Virginia, a Richmond, a seguito del passaggio delle tempesta che continua a spostarsi verso Nord provocando allagamenti e inondazioni. Wilmington, 118mila abitanti, nello stato della ...

Uragano Florence - la Guarda Costiera salva 14 cani : La Guardia Costiera americana è impegnata nelle operazioni di recupero necessarie dopo che l 'Uragano Florence ha colpito la costa est degli Stati Uniti. Molti gli interventi e le squadre di soccorso ...

Uragano Florence : volontari eroi salvano 6 cani che stavano per annegare chiusi in gabbia : I cani erano stati abbandonati dai proprietari, fuggiti dalla loro casa pochi giorni prima dell'arrivo dell'Uragano.Continua a leggere

Uragano Florence - allerta alluvioni e tornado negli USA : le inondazioni potrebbero durare per settimane [GALLERY] : 1/26 ...

USA - l'Uragano Florence provoca 18 morti : ...

Uragano Florence : si aggrava il bilancio delle vittime - tra inondazioni e rischio inquinamento : 1/45 AFP/LaPresse ...

Uragano Florence - sale a 14 il numero delle vittime negli USA : Un 23enne e’ annegato dopo un incidente stradale a bordo del suo pickup in South Carolina, portando a 14 il numero delle vittime di Florence, l’Uragano declassato a depressione tropicale. La vittima si chiamava Michael Dalton Prince, riferisce l’Abc. sale cosi’ a 4 il numero delle vittime in South Carolina, mentre altre 10 si registrano in North Carolina, dove agli automobilisti in transito dalla Virginia e’ stato ...

Uragano Florence : declassato a depressione tropicale - ma l’allerta rimane alta : Il National Hurricane Center statunitense ha declassato Florence a depressione tropicale, sottolineando che “inondazioni improvvise e esondazioni di fiumi continueranno ad interessare una parte significativa della Carolina del Nord e del Sud“. L'articolo Uragano Florence: declassato a depressione tropicale, ma l’allerta rimane alta sembra essere il primo su Meteo Web.

Uragano Florence : altre tre vittime - bilancio sale a 11 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’Uragano Florence continua a provocare vittime : gli ultimi aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Uragano Florence perde potenza ma i morti negli Usa sono già 11 : Molti hanno ignorato gli ordini di evacuazione ed ora, isolati nelle loro case allagate , chiedono soccorso. Intervengono gli uomini della protezione civile ma anche flottiglie improvvisate di ...

L’Uragano Florence continua a provocare vittime : gli ultimi aggiornamenti LIVE : 1/25 AFP/LaPresse ...

L’Uragano Florence continua a scaricare precipitazioni catastrofiche sulle Carolina : quantità di pioggia sconvolgenti - rischio alluvioni altissimo [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...