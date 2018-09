bologna.repubblica

: Bologna, in piazza arrivano i no vax: 'Non arretriamo' - Nutizieri : Bologna, in piazza arrivano i no vax: 'Non arretriamo' - Laprimaneve : RT @Radiodervish: Il 29 settembre ore 21.00 suoniamo in trio in Piazza Maggiore a Bologna al X Festival Francescano che quest'anno è: '..… - rep_bologna : Bologna, in piazza arrivano i no vax: 'Non arretriamo' -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)- Promettono di far sentire la loro voce, "non indietreggiando di un passo", anche in maniera rumorosa con tamburi, megafoni e fischietti, sfilando da via Indipendenza adel Nettuno: i ...