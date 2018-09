romadailynews

: Il Presidente Atac Simioni: 'Primo storico utile di 5,2 milioni'. E certo, hanno tagliato 4.000 corse al giorno, ol… - enribarbieri : Il Presidente Atac Simioni: 'Primo storico utile di 5,2 milioni'. E certo, hanno tagliato 4.000 corse al giorno, ol… - romadailynews : Simioni: #Atac ha chiuso semestre 2018 con 5,2 milioni di utile: Roma – Atac ha chiuso la… - luciadelloiacov : RT @iencenelli: Che coraggio che hanno #atac @MercurioPsi @TplRoma Martedì 18 settembre ore 12.30 Sede Atac, via Prenestina 45 L'Atac del f… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma –hala semestralecon un risultato netto di 5,2e un margine operativo lordo in aumento, a circa 42. È quanto reso noto questa mattina dal presidente di, Paolo, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi. “È la prima volta nella storia chepuo’ vantare unnetto di 5,2e un margine operativo lordo di 42, in crescita rispetto ai 35dell’anno scorso- ha spiegato- Abbiamo depositato domanda di concordato un anno e un giorno fa in cui situazione azienda era drammatica. Se non avessimo scelto questa stradacon ogni probabilita’ non ci sarebbe piu'”. “Oggipaga contributi e stipendi a lavoratori e paga i fornitori in maniera rapidissima, dai 30 a 60 giorni- ha ricordato il presidente- Abbiamo disegnato un ...