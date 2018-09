Lorena Bianchetti incinta a 44 anni | fiocco rosa per la conduttrice

Lorena Bianchetti incinta a 44 anni : gravidanza inaspettata : Lorena Bianchetti è incinta per la prima volta a 44 anni. La presentatrice lo ha rivelato in un’intervista al magazine Chi. “Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni”, ha confessato. La Bianchetti è al quarto mese e la pancia è già ben visibile, come lei stessa ha precisato: Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito). Nella foto ...

