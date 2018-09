Motocross | GP Olanda 2018 | Jeffrey Herlings fa sua anche gara-2 ad Assen e festeggia il

Motocross - GP Olanda MX2 2018 : Jorge Prado centra la doppietta ed ipoteca il titolo iridato! : Jorge Prado si è aggiudicato il GP d’Olanda 2018 di MX2 con una nettissima superiorità in entrambe le manche su tutti i suoi rivali. Lo spagnolo ha centrato una doppietta pesantissima che gli ha permesso di allungare a +46 nella classifica iridata sul lettone Pauls Jonass ad un solo appuntamento dalla fine della stagione. Nelle ultime due manche del campionato sono ancora a disposizione 50 punti, perciò all’iberico basterà ...

DIRETTA/ Motocross Gp Olanda 2018 streaming video e tv : in pista per gara-2! Herlings già campione : Jeffrey Herlings vince gara-1 davanti a Tony Cairoli e si laurea campione del mondo con tre manche di anticipo sulla fine della stagione

Motocross - GP Olanda 2018 : Jeffrey Herlings domina gara-1 ed è il nuovo campione del mondo della MXGP : Mancava solamente la matematica, ed è ampiamente arrivata: Jeffrey Herlings (KTM) è il nuovo campione del mondo della classe MXGP. L’olandese, infatti, ha vinto, o per meglio dire dominato, la prima manche della sua gara di casa sulla sabbia di Assen, rifilando quasi 40 secondi a Tony Cairoli (KTM) che, a questo punto, cede lo scettro della classe regina al suo giovane rivale. Come detto, gara-1 non ha avuto storia, con il terzo ...

Motocross - GP Olanda 2018 : doppietta di Kiara Fontanesi ad Assen e titolo iridato che si avvicina : Semplicemente eccezionale Kiara Fontanesi. La cinque volte campionessa del mondo del Motocross femminile ha ottenuto una stupenda doppietta nel GP d’Olanda 2018, ad Assen, prevalendo anche nella seconda manche odierna, dopo il successo di ieri. Una vittoria in rimonta per la nostra portacolori che ha saputo aggiudicarsi anche questa run in sella alla Yamaha, a precedere la padrona di casa Nancy van der Ven (+6″534) e la belga ...

Motocross Gp Olanda 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Assen) : Oggi Herlings potrebbe venir incoronato campione del mondo.

Motocross - GP Olanda 2018 : Jeffrey Herlings fa sua la Qualifying Race - Antonio Cairoli in piazza d’onore : Ancora e sempre Jeffrey Herlings. L’olandese conquista la Qualifying Race del GP d’Olanda 2018, penultima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Sul tracciato di Assen il centauro della KTM ha dato un altro saggio delle sue immense qualità, dominando la scena sulla sabbia di casa e non lasciando scampo alcuno ai suoi rivali. In vista delle gare di domani, dunque, Herlings può verosimilmente prepararsi per festeggiare il suo titolo ...

Motocross - GP Olanda 2018 : Kiara Fontanesi trionfa in gara-1 ad Assen e conquista la vetta del WMX : Kiara Fontanesi può sorridere al termine della prima manche del GP d’Olanda 2018, quinto round del Mondiale femminile di Motocross. La nostra portacolori ha ottenuto il secondo successo nella singola run, dopo l’appuntamento sulla sabbia di Ottobiano (Pavia). Dominio di gara-1 della campionessa italiana, che ha così conquistato la vetta della graduatoria iridata con 4 punti di vantaggio su Courtney Duncan. La neozelandese non era al ...

Motocross - GP Olanda 2018 : Jeffrey Herlings è pronto a stappare lo champagne proprio nella gara di casa : Ad inizio anno Jeffrey Herlings sperava con tutte le sue forze di riuscire ad acciuffare il titolo nella MXGP. L’olandese, non solo ha mantenuto le sue attese ma, ringraziando il calendario, festeggerà il suo trionfo proprio nella gara di casa, il Gran Premio d’Olanda sul tracciato di Assen. Lo scenario ideale per stappare lo champagne e celebrare un Mondiale che, il classe 1994, ha letteralmente dominato. Dopo i tre campionati di ...