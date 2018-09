LIVE Empoli-Lazio in DIRETTA | biancocelesti al Castellani a caccia di punti per risalire

oasport

(Di domenica 16 settembre 2018) Buonasera e bentrovati per ladel match tra, valido per la 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Isono reduci da un successo di misura contro il Frosinone, che ha consentito ai ragazzi guidati da Simone Inzaghi di sbloccarsi dopo le due sconfitte incassate contro Napoli e Juventus. Sul fronte opposto, l’è partito a razzo battendo nettamente il Cagliari, salvo incappare in un passo falso contro il Genoa prima del buon pareggio sul campo del Chievo. Immobile guiderà l’attacco biancoceleste con il supporto del talentuoso Luis Alberto e del colosso Milinkovic Savic, che stanno facendo fatica a confermare le prestazioni eccellenti dello scorso anno, che hanno consentito soprattutto al serbo di far impennare le sue quotazioni fino ad oltre 100 milioni di euro. La Gumina e Caputo, però, sembrano tutt’altro che ...