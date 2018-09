Verona | coppia gay aggredita per la seconda volta | “Benzina lanciata in faccia”

Verona - benzina contro coppia gay : è la seconda aggressione in un mese - : Lo scorso agosto i due uomini, sposati in Spagna tre anni fa, erano stati insultati e presi a schiaffi in centro. Due notti fa, invece, hanno trovato una persona sul pianerottolo di casa che gli ha ...

Blitz omofobo a Verona : di notte entrano nel palazzo e aggrediscono coppia con la benzina : Sui muri esterni dell'abitazione e sull'auto parcheggiata disegnate svastiche e frasi minacciose che recitavano: "Culatoni bruciate. Vi metteremo tutti nelle camere a gas". La coppia, sposata in Spagna, già vittima di aggressioni in piazza e lettere intimidatorie fatte recapitare alla loro abitazione.Continua a leggere

"Eravamo mano nella mano - ci hanno urlato 'froci'". Coppia gay racconta l'aggressione a Verona : "Eravamo mano nella mano e un gruppo di ragazzi ci ha insultato dicendoci 'froci di m...', 'femminucce'. Abbiamo lasciato perdere, però continuavano ad offenderci, a quel punto abbiamo fatto due passi indietro per chiedere il motivo di quelle offese, ma hanno continuato ad insultarci. Un ragazzo mi ha dato uno spintone e poi ha colpito con una forte sberla Andrea". È la testimonianza della Coppia omosessuale aggredita sabato scorso ...

Verona - coppia gay denuncia aggressione in centro : “Insulti omofobi e schiaffi da un gruppo di ragazzi” : Insultati, aggrediti e schiaffeggiati in piazza perché omosessuali. È quanto denuncia una coppia gay residente in provincia di Verona. L’episodio – stando al racconto dei due uomini, ora al vaglio degli investigatori – è accaduto lo scorso sabato, attorno alle 23, in piazza Bra, nel centro del capoluogo scaligero. I due, imprenditori di 59 e 23 anni da poco sposatisi in Spagna, stavano passeggiando mano nella mano per le vie ...

