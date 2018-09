Salvini | lite sui migranti con il ministro del Lussemburgo che sbotta | «Et merde alors!»

A Vienna lite sui profughi tra Salvini e il ministro lussemburghese Asselborn : Nelle ultime ore 184 immigrati sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Lo si apprende da fonti del Viminale, secondo le quali «Malta, per l’ennesima volta, ha scaricato il problema sull’Italia». Il ministero dell’Interno - si apprende - sta lavorando a «soluzioni innovative e efficaci» per gestire questi arrivi. Si valutano una...

La Lega non è più un monolite Ora Giorgetti corregge Salvini : "L'ha sparata grossa, ora l'importante è che non ne arrivino più". Parole chiare. Nette. E per nulla sibilline, almeno questa volta. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sul tema immigrazione per correggere il ministro dell'Interno... Segui su affaritaliani.it

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Lite con Fico : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

Il selfie di Salvini ai funerali e la lite con Frankie hi-nrg «Rapper cretino - fa polemica» : Il ministro dell’Interno ripreso mentre è in posa per uno scatto, in occasione delle esequie. La critica del cantante: «I selfie, ai funerali di Stato. I selfie»

Tap - lite nel governo. Lezzi (M5S) contro Salvini : «Servono strade e scuole». Lui : «Avanti» : E meno male che il gasdotto Tap attraversa solo 8 chilometri di territorio italiano. Più altri 800 metri a 15 metri sotto il mare di fronte alla bella spiaggia di San Foca, in Puglia. Otto...

