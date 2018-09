Gerardo Greco a DM : «W L’Italia è un reality emozionale. Una nostra inviata marocchina si è finta migrante» – Video : Gerardo Greco Gerardo Greco parte dalla strada. Da un racconto che si ripropone di approfondire la realtà ‘da marciapiede’. W l’Italia, il nuovo talk show che il giornalista condurrà da stasera in prime time su Rete4, darà spazio ad alcuni interrogativi suggeriti proprio dalla stringente attualità e dagli spunti offerti dagli inviati. A poche ore dal debutto ce lo ha anticipato lo stesso Greco, che dal 10 settembre scorso ha ...

Si alza il sipario sulla nuova Retequattro. Stasera tocca a Gerardo Greco : Si alza il sipario sulla nuova Retequattro. Barbara Palombelli ha aperto le danze dieci giorni fa. Stasera Italia si sta consolidando negli ascolti e nel gradimento. La sfida con Lilli Gruber è sempre ...

W L’ITALIA/ Gerardo Greco debutta in prima serata : ospite il ministro Bonafede : W l'Italia, anticipazioni 13 settembre: Gerardo Greco debutta in prima serata su Rete 4 con il nuovo programma di approfondimento. Il ministro Bonafede ospite.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:05:00 GMT)

Rete4 - la nuova veste della rete Mediaset/ Ecco i palinsesti : dal TG di Gerardo Greco allo show di Giacobbo : E’ ufficialmente nata la nuova rete4. Il direttore Sebastiano Lombardi, ha spiegato il tutto nel corso della presentazione ufficiale, Ecco i programmi che verranno trasmessi.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:31:00 GMT)

TG4 - confermato il cambio di orario. Le parole di Gerardo Greco : L’indiscrezione diventa realtà: il nuovo TG4 di Gerardo Greco cambia orario: ecco quando andrà in onda e cosa ha dichiarato il nuovo direttore La notizia circolava negli ambienti Mediaset da diverse settimane, ma solo in queste ore è arrivata la conferma ufficiale dal nuovo firettore Gerardo Greco. Il TG 4 cambia orario e andrà in onda, dal lunedì alla domenica, mezz’ora dopo il classico appuntamento. Ecco i nuovi orari ...

Tg4 si sposta alle 12.00 : Gerardo Greco tenta una nuova strategia : Da oggi, lunedì 10 settmbre, l'edizione meridiana del Tg4 si sposta dalle 11.30 alle 12.00 e va in diretta competizione con la prima edizione giornaliera del Tg3. Gerardo Greco continua così la sua opera di ristrutturazione del Tg che fu di Fede, Toti e Giordano e che ha ereditato il 10 agosto 2018, solo 4 giorni prima del crollo del Ponte Morandi. Proprio il racconto del dramma di Genova ha impresso una forte accelerazione al nuovo progetto ...

RTL 102.5 contro Rete 4 : "Viva L'Italia" è un marchio registrato. Il programma di Gerardo Greco rischia di finire in tribunale : A poche ore dal varo ufficiale, "la nuova Rete 4" si trova già a dover fare i conti con alcune beghe relative ad una delle nuove emissioni tanto pubblicizzate nelle ultime settimane. Viva L'Italia (il programma di Gerardo Greco in partenza giovedì prossimo) ha attirato le attenzioni dell'ufficio legale dell'emittente radiofonico RTL 102.5 a causa del nome scelto.Al centro del contendere, l'utilizzo del marchio registrato "Viva L'Italia" ...

“Viva l’Italia!”. Gerardo Greco - guai in arrivo : causa in arrivo? Il suo programma è a rischio. Chi ce l’ha con lui (e perché) : Rete 4 si rifà il look per la nuova stagione. La rete Mediaset, come ampiamente annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti 2018/2019, vivrà una sorta di anno zero. Tanti cambiamenti in arrivo, alcuni di questi già andati in porto come l’avvento di Gerardo Greco sulla poltrona più ‘ambita’: quella di direttore del telegiornale. Il giornalista, infatti, dallo scorso 10 agosto è al ‘vertice’ della ...

Gerardo Greco in grossi guai : gli fanno causa - messa in onda a rischio : Gerardo Greco rischia grosso ancora prima di andare in onda con Viva l'Italia , su Rete 4. Dagospia mormora che Rtl 102.5 stia pensando di dare mandato ai propri legali di diffidare Mediaset dall'uso ...

Gerardo Greco : «Vi prometto che farò arrabbiare i politici» - : Passato dalla Rai a Mediaset è lui il nuovo direttore del Tg4 , ma è anche al timone di «Viva l'Italia» , il programma di approfondimento dedicato alla politica e alla società: «Le racconteremo a ...

Il TG4 di Gerardo Greco cambia orario : Novità in arrivo per la nuova edizione del TG4 diretto da Gerardo Greco che per l’occasione ha deciso di cambiare orario di messa in onda La rivoluzione di Rete 4 è cominciata. Una delle novità in arrivo è il cambiamento di orario del “nuovo” TG4 diretto da Gerardo Greco. TG4 di Gerardo Greco cambia orario L’edizione diurna del TG4 si preannuncia ricca di novità. L’arrivo di Gerardo Greco come direttore responsabile ...

Rai - licenziato in tronco : 'Tutta colpa di Gerardo Greco' - impazza la polemica : Intervistato da Italia Oggi , Claudio Sabelli Fioretti commenta la cancellazione dei suoi due programmi radio, Tre di cuori e Senza titolo. 'L'unica grande novità di Radio Rai finora è che Claudio ...

Torre del Greco - una fiaccolata per i martiri di Genova : Matteo - Antonio - Giovanni e Gerardo : Torre DEL Greco - A nove giorni dalla strage di Genova costata la vita a 42 persone, la città di Torre del Greco non dimentica i suoi figli rimasti uccisi nel crollo del ponte Morandi. E così venerdì ...

Radio Rai - licenziato Sabelli Fioretti : "Colpa di Gerardo Greco..." : "L'unica grande novità di Radio Rai finora è che Claudio Sabelli Fioretti aveva due programmi in palinsesto e sono stati cancellati. E' giusto. E' la Rai del cambiamento. [...] Ma non sono vittima dei gialloverdi. La colpa è di Gerry Greco..." così Claudio Sabelli Fioretti commenta con Goffredo Pistelli il 'bi-licenziamento', come lo definisce lui, da Radio Rai nell'intervista pubblicata su Italia Oggi. La 'colpa', dice ironicamente il ...