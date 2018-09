Come saranno i nuovi iPhone presentati oggi

WhatsApp per Android - da novembre foto e video saranno eliminati : ecco Come salvarli : Usate WhatsApp su uno smartphone con sistema operativo Android? Ci sono delle novità importanti per voi, che non potete assolutamente ignorare. Gli sviluppatori dell'app di messaggistica...

Vuelta a España 2018 : Come vederla in tv? Nibali e Aru non saranno gratis e in chiaro : La Vuelta a Espana 2018 sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente su Eurosport. Non sono infatti previste trasmissioni in chiaro sulla Rai per la terza grande corsa a tappe della stagione, dunque tutti gli appassionati di ciclismo dovranno armarsi di abbonamento a Sky per poter vedere le 21 tappe rigorosamente live in tv oppure munirsi di Eurosport Player per seguire l’evento in diretta streaming. Si preannuncia grande spettacolo sulle ...

Vuelta a Espana 2018 : Come vederla in tv? Niente Rai - Aru e Nibali saranno solo a pagamento : Ormai il conto alla rovescia sta per scadere. Da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre si correrà la Vuelta a España 2018. La 73ma edizione del grande giro spagnolo vedrà i corridori affrontare un percorso molto duro attraverso 21 tappe per un totale di 3.271 chilometri da percorrere. Lo spettacolo non mancherà visto la presenza di due cronometro individuali, cinque tapponi di alta montagna e ben nove arrivi in saliti complessivi. Assisteremo ...

Siamo Pratola Serra : 'A pagare saranno Come sempre i cittadini' : Ecco la nota ufficiale: FESTE, CONCERTI, PROGETTI e BUFALE Chi pagherà questa volta? … Ovviamente i cittadini! Ma Siamo abituati alle fantasticherie dei nostri amministratori che sicuramente ...

FOCUS clima : ecco Come saranno le prossime cinque estati : Non solo 2018: l’annata, torrida, potrebbe essere solo un preludio di un clima futuro. Sembra infatti che l’estate 2018 inaugurerà una serie di estati torride che potrebbe durare fino al 2022. Lo indica un nuovo metodo per la previsione delle temperature basato sul confronto fra il clima del passato e le condizioni attuali. Descritto sulla rivista Nature Communications, il metodo è stato messo a punto dai ricercatori coordinati da ...

La Nasa ha scelto Come saranno le nostre case su Marte : come sarà vivere su Marte? Negli ultimi anni la domanda è passata dall'essere la fissazione di scienziati e pochi visionari ad argomento di conversazione (quasi) comune. Ormai nessuno si stupisce quasi più del fatto che ci sia chi progetta razzi per futuri viaggi verso il pianeta rosso. Ed è notizia

Ecco Come saranno i nuovi iPad : bordi sottili - Face Id e niente jack per le cuffie : (Foto: MacOtakara) La prossima generazione di iPad Pro potrebbe essere radicalmente diversa dalla precedente: lo sospettavamo fin da quando sono emerse le prime voci sull’arrivo della tecnologia Face ID a bordo dei gadget che saranno presentati entro la fine dell’anno, ma in queste ore un report di MacOtakara l’ha sostanzialmente confermato: l’abbandono dell’autenticazione tramite impronte digitali potrebbe generare ...

Città del futuro : Come saranno : Immaginare la Città del futuro significa immaginare la società del futuro e la vita che faranno i nostri eredi. Costruire e mettere dei presupposti intelligenti e studiati, per la Città del futuro, vuol dire plasmarlo e dettare la direzione o per lo meno una idea di direzione che ad altri toccherà perseguire fino alla meta. La meta è il futuro, quindi il viaggio continua e generazione dopo generazione, a tutti noi tocca contribuire a quelle che ...

Come la campagna di The Division 2 e l’end game saranno godibili anche in solitaria : Tom Clancy’s The Division 2, così Come il primo capitolo, avranno una componente multiplayer che sarà fondamentale, anche se non sarà l'unico modo di giocare il titolo di Ubisoft. La casa francese ha infatti assicurato che il gioco avrà una campagna di tutto rispetto. Questa potrà essere quindi giocata e apprezzata anche da coloro che vogliono giocare in singolo. Ma sarà davvero un single player? In ogni caso a parlare dell'esperienza in ...