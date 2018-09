“Abusiva!” 80 euro per 30 minuti | chiusa la casa delle bambole hot Non è in regola | il

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Unad’appuntamenti, la prima in Italia, dove al posto di donne e uomini in carne e ossa ci sonodi alta qualità. Ha aperto a Torino il 3 settembre, in un grande appartamento, la prima struttura della LumiDolls, la società catalana che offre intrattenimento ludico-sessuale con realistiche e realistici sex doll. Non si tratta digonfiabili, ma di manichini snodabili, e resistenti all’acqua, in elastomero termoplastico. Le forme e le dimensioni sono quelle di corpi umani e sul sito internet della società torinese, che ha preso il franchising la gestione per l’Italia, si possono leggere le descrizionidiverseche saranno presenti nella struttura. Nomi e caratteristiche differenti per i diversi clienti: “Offriamo una vasta gamma di servizi e ci adattiamo alle esigenze dei nostri clienti in uno spazio ludico-sessuale totalmente sicuro ...