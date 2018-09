Salvini a testa in giù in un murale a Torino | ' Che squallore | rispondiamo con le idee'

Murale in centro a Torino con Salvini a testa in giù. Il ministro : "Quanto odio - che squallore" : "Salvini a testa in giù in centro a Torino. Che squallore. Quanto odio. Noi rispondiamo con idee, cuore e coraggio, so che siamo in tantissimi, vero?". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, su Twitter, commenta così un Murale di cui allega la foto.Salvini a testa in giú in centro a Torino. Che squallore. Quanto odio. Noi rispondiamo con idee, cuore e coraggio, so che siamo in tantissimi, vero? ...

A Torino un murales con Salvini appeso a testa in giù. Lui commenta : “Che squallore” : Un murales in cui si vede Matteo Salvini appeso a testa in giù è apparso a Torino, in centro città. A comunicarlo, pubblicando una foto, è stato il consigliere comunale della Lega, Fabrizio Ricca: "Potete attaccare Salvini in tutti i modi possibili, ma l’Italia è con lui. Bestie". Arriva il commento anche del ministro dell'Interno: "Che squallore, quanto odio".Continua a leggere

Salvini e il retromarcia sui giudici : “Telefonata con Di Maio? No - ho sentito solo Conte. Decido sempre di testa mia” : Nessuna telefonata da Luigi Di Maio e nessun attacco alla magistratura. Lo afferma nella trasmissione “L’ndignato speciale”, su Rtl 102,5, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Non c’è mai stata nessuna telefonata” – spiega il leader della Lega – “io sono giornalista professionista in aspettativa, ho fatto questo lavoro per la carta stampata e per la radio per anni. E quando c’erano i retroscena anonimi, erano una bufala. ...

Salvini smentisce : 'Niente telefonate sui giudici. Decido con la mia testa' : Il ministro dell'Interno torna sulle polemiche contro le toghe, mettendo in dubbio la versione del suo alleato di governo Di Maio. Tema giustizia che riavvicina il Centrodestra -

'Non ho parlato con Di Maio - ragiono con la mia testa' - così Salvini - : Roma, 9 set., askanews, - 'Non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia testa'. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto questa mattina su RTL 102.5 ha ...

Salvini INDAGATO PER DICIOTTI : "NESSUN GOLPE GIUDIZIARIO"/ Ultime notizie : Di Maio si intesta la "retromarcia" : SALVINI INDAGATO per DICIOTTI: Anm risponde agli attacchi ai giudici del ministro dell'Interno. Ma intanto è giallo su #complicediSALVINI: boom su Twitter. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:03:00 GMT)

Diciotti - contestato a Salvini il reato di «sequestro di persona aggravato» : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei...

Salvini a Venezia “governo ‘speciale’ per Laguna”/ Protesta centri sociali : “chiudiamo ponti a razzismo” : Salvini a Venezia con Zaia per Pedemontana e non solo: "governo speciale per la Laguna”. Protesta dei centri sociali contro il Ministro in città: "chiudiamo i ponti al razzismo"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:11:00 GMT)

La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini : La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini, oltre ai tre di cui lo aveva già accusato in relazione al blocco della nave Diciotti. Salvini ora è accusato anche di sequestro di persona a The post La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini appeared first on Il Post.

Salvini indagato - la procura di Agrigento contesta due nuovi reati al ministro. Che provoca : “Per me sono medaglie” : Sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio. Si aggravano le posizioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e del suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi. sono entrambi coinvolti nell’inchiesta sulla nave Diciotti, bloccata per cinque giorni nel porto di Catania con 177 migranti a bordo per volere del leader della Lega. Per questo motivo nei giorni scorsi il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ...