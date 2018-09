“Fermatevi!” Rissa in diretta tra le due superstar Le immagini fanno il giro del web

caffeinamagazine

(Di sabato 8 settembre 2018) E ci mancava di vedere una bellatra donne, due celeb per giunta! Con tanto di video assurdi dai quali si percepisce una confusione generale e persone che gridano. A riportare la news, che ha innescato immediatamente un enorme filone di commenti sulla lite tra Cardi B e Nicki Minaj alla New York Fashion Week, sono TMZ e E-News. Stando a quanto affermato da alcuni testimoni, Nicki Minaj si trovava alla festa, chiacchierando con alcuni ospiti, quando all’improvviso Cardi B sarebbe arrivata urlando e inveendo nei suoi confronti. Alcuneapparse sui social media hanno poi immortalato la moglie di Offest lanciare una scarpa rossa con tacco vertiginoso verso la rivale. Dopo pochi minuti sembra che Cardi B sia stata accompagnata all’esterno della struttura, con il volto segnato da un vistoso livido in corrispondenza dell’occhio sinistro. La notizia ha ...