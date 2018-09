Napoli | Ancelotti pensa al passaggio al 4-2-3-1

A tutto Sarri : “vi racconto l’addio di Higuain al Napoli e quel giorno che presero Ancelotti” : Maurizio Sarri ha parlato del suo addio al Napoli ed anche della cessione di Higuain alla Juventus e dell’arrivo di Ancelotti Maurizio Sarri ha parlato a tutto tondo del suo addio al Napoli e non solo. Ai microfoni de Il Mattino, il tecnico del Chelsea ha svelato alcuni particolari del rapporto con De Laurentiis: “Ero a cena con Pompilio, il collaboratore di Giuntoli, con cui stavo discutendo proprio se restare o no. Abbiamo acceso ...

Napoli - Sarri e i retroscena di un addio amarissimo : 'ho saputo dalla tv dell'arrivo di Ancelotti...' : Ho studiato inglese trent'anni fa quando lavoravo in banca, poi ho smesso per i successivi ventinove: dunque non è stato facilissimo il primo approccio con il nuovo mondo '. Foto Fabio Sasso/LaPresse ...

Napoli - Sarri e i retroscena di un addio amarissimo : “ho saputo dalla tv dell’arrivo di Ancelotti…” : L’allenatore del Chelsea è tornato a parlare del suo addio al Napoli, svelando alcuni retroscena finora mai venuti a galla Quattro vittorie in altrettante gare, è cominciata come meglio non potrebbe l’avventura di Maurizio Sarri alla guida del Chelsea. L’allenatore toscano è riuscito a fare subito breccia nel cuore dei blues, mettendo subito in pratica le proprie idee tattiche. AFP/LaPresse L’addio all’Italia ...

Napoli - Hamsik svela i motivi dell’esclusione di Genova : “Ancelotti mi ha chiamato e…” : Il centrocampista del Napoli ha commentato la panchina di Genova, svelando il colloquio avuto con Ancelotti prima del match “È stata una scelta di Ancelotti. Prima della gara con la Sampdoria mi ha chiamato e mi ha detto che ci sarebbero state delle modifiche e mi sono trovato tra i sostituti“. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, spiega così la panchina nell’ultima gara di campionato contro la Samp persa per ...

Napoli - Fabian Ruiz : “Qui grazie ad Ancelotti - aspetto con ansia il debutto” : “Perché ho scelto il Napoli? In primis perché mi volevano, poi perché mi piaceva il progetto e sia Albiol che Callejon mi hanno parlato benissimo della città; inoltre Ancelotti è stato decisivo, mi ha trasmesso sin da subito grande fiducia. Ora non vedo l’ora di debuttare in azzurro, cosa a cui tengo da morire. Ho avuto la sfortuna di farmi male, ma non ho perso il buonumore e ora sono pronto. Sarà il mister decidere quando e ...

Fabian : 'Ho voglia di giocare - Ancelotti decisivo per accettare Napoli' : Fabian Ruiz , centrocampista del Napoli , ha parlato alla Gazzetta dello Sport . 'Non ho ancora avuto il privilegio di debuttare col Napoli, cosa a cui tengo da morire, però intanto c'è questa partita con la nazionale che può darci la qualificazione. Un ottimo antipasto'. ...

Napoli - l’ex allenatore Bianchi : “Ancelotti non ha la bacchetta magica - serve tempo” : L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, è stato ospite ai microfoni di Radio Marte e ha detto la sua sull’inizio dell’era Ancelotti: “E’ giusto lasciare lavorare con tranquillita’ Ancelotti che ha in mano una macchina nuova che non conosce e non si puo’ pensare abbia la bacchetta magica. Ancelotti ha grande valore e saprà mettere le mani sul Napoli. E’ appena iniziata la corsa a tappe ...

Sampdoria-Napoli - serata da dimenticare per Ancelotti e gli azzurri : L’allenatore del Napoli commenta la debacle in casa della Sampdoria. Errori in difesa, atteggiamento sbagliato: serata da dimenticare per gli azzurri Clamorosa sconfitta per il Napoli, che cade fragorosamente contro la Sampdoria. Lo 0-3 finale in favore dei liguri è stato analizzato in conferenza stampa da Ancelotti, che ha così commentato il match: “Il risultato è stato condizionato dall’atteggiamento sbagliato nel primo tempo, abbiamo regalato ...

Napoli - De Laurentiis : "Chiedo scusa ai tifosi - ma diamo tempo ad Ancelotti" : Il giorno dopo la batosta di Marassi, il patron prova a smorzare le critiche e a riportare la calma: ''Si sapeva che l'inizio sarebbe stato duro"

Napoli - De Laurentiis : "Chiedo scusa ai tifosi - date tempo ad Ancelotti"/ Il patron : "Sorteggi Uefa? Teatrino" : Napoli, De Laurentiis chiede scusa ai tifosi e chiede loro di dare tempo ad Ancelotti all'indomani del KO (3-0) con la Sampdoria. E intanto attacca l'Uefa per via dei sorteggi: "Un teatrino"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:35:00 GMT)

Napoli - Di Canio a Sky Calcio Club : 'Ancelotti preso per il turnover - ma non si rischia troppo?' : Intervenuto a Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha parlato di uno dei temi della terza giornata di Serie A: il turnover effettuato da Carlo Ancelotti nella gara sul campo della Sampdoria, poi persa per ...

Napoli - De Laurentiis : 'Chiedo scusa ai tifosi - Ancelotti ha bisogno di 7/9 partite' : "Koulibaly tra i migliori al mondo, non volevamo cederlo" "Ounas è un'intuizione di Cristiano Giuntoli, mi disse che serviva comprarlo per rompere le partite perchè fa la differenza quando non si ...

Napoli - De Laurentiis : "Chiedo scusa ai tifosi. Date tempo ad Ancelotti" : La sconfitta per 3-0 in casa della Sampdoria ha animato gli animi in casa Napoli. Carlo Ancelotti ha fatto mea culpa per il k.o., ma in ambiente partenopeo c'è già chi ricorda con nostalgia i tempi ...

Napoli - De Laurentiis : "Chiedo scusa ai tifosi per la sconfitta. Date tempo ad Ancelotti" : La sconfitta per 3-0 in casa della Sampdoria ha animato gli animi in casa Napoli. Carlo Ancelotti ha fatto mea culpa per il k.o., ma in ambiente partenopeo c'è già chi ricorda con nostalgia i tempi ...