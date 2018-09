Windsurf | tutto pronto per il Campionato Italiano Giovanile 2018

sportfair

(Di domenica 2 settembre 2018) La manifestazione è organizzata da AICW in collaborazione con il Talamoneing Kitesurf Center in provincia di Grosseto Si terrà dal 7 al 9 settembre ildiSlalom con tavole FireRace 120. Il ProgettoSlalom con le tavole RRD FireRace 120 ha avuto da quest’anno il riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Italiana Vela quale ‘tavola propedeutica slalom Under 20’. La manifestazione è organizzata da AICW in collaborazione con il Talamoneing Kitesurf Center di Talamone, in provincia di Grosseto, e si terrà presso il Talamone International Camping Village. La baia di Talamone, con la sua particolare conformazione del territorio, è particolarmente favorevole allo svolgimento degli sport acquatici, e permette durante il periodo estivo, grazie all’effetto Venturi, di planare con le tavole circondati dal ...