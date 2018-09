Paolo VI | il Papa della gioia

Papa Francesco : “accuse Carlo Maria Viganò? Giudicate voi”/ Pedofilia - dossier ‘inizia’ da Giovanni Paolo II : Papa Francesco, l'attacco di mons. Viganò sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e la replica di Bergoglio(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Paolo VI - il Papa della modernità che ha dato risposte agli interrogativi dell'uomo : Il Papa del dialogo con le altre religioni, dei pensieri laici e filosofici, dell'economia e della politica, della scienza e della tecnologia: ora che si approssima la sua canonizzazione, a quarant'...

Francesco ricorda Paolo VI 'Papa della modernità' - 'Dio non è un padrone' : Papa Francesco all'Angelus ha chiesto un applauso per Paolo VI a 40 anni dalla sua morte, avvenuta la sera del 6 agosto 1978. 'Lo ricordiamo con tanta venerazione e gratitudine, in attesa della sua ...

Francesco ricorda Paolo VI "Papa della modernità" - "Dio non è un padrone" : Papa Francesco all'Angelus ha chiesto un applauso per Paolo VI a 40 anni dalla sua morte, avvenuta la sera del 6 agosto 1978. "Lo ricordiamo con tanta venerazione e gratitudine, in attesa della sua canonizzazione, il 14 ottobre prossimo", ha detto il Pontefice. "Dal cielo interceda per la Chiesa che tanto ha amato e per la pace nel mondo. A questo grande Papa della modernità lo salutiamo con un applauso ...

Papa Francesco ricorda Paolo VI - morto 40 anni fa : Roma, 5 ago., askanews, - 'Cari fratelli e sorelle, quarant'anni fa il Beato Papa Paolo VI stava vivendo le sue ultime ore su questa terra. Morì infatti la sera del 6 agosto 1978. Lo ricordiamo con ...

Papa Francesco cambia catechismo : "abolisce" pena di morte/ Un lungo percorso da Giovanni Paolo II a Ratzinger : Papa Francesco cambia il catechismo della Chiesa Cattolica: "la pena di morte è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 19:49:00 GMT)

Prete sorpreso in auto con una bimba - il papà di lei : “Don Paolo era di famiglia” : Prete sorpreso in auto con una bimba, il papà di lei: “Don Paolo era di famiglia” Il sacerdote ha risposto alle domande durante l’udienza di convalida rimarcando la sua versione: c’erano stati altri contatti con la bambina in passato. Continua a leggere L'articolo Prete sorpreso in auto con una bimba, il papà di lei: “Don Paolo era di famiglia” proviene da NewsGo.

Il primo volo di Paolo - campione di bocce disabile di Cagliari : "Troppo togo - grazie papà" : grazie al 'volo dell'aquila', un macchinario realizzato per consentire a tutte le persone - disabili inclusi - di poter fare un vero e proprio volo in tutta sicurezza, guardando il mondo dall'alto. '...

Vaticano - spunta documento pro pillola : papa Paolo VI pose il veto nel 1968 : Vaticano, spunta documento pro pillola: papa Paolo VI pose il veto nel 1968 Vaticano, spunta documento pro pillola: papa Paolo VI pose il veto nel 1968 Continua a leggere L'articolo Vaticano, spunta documento pro pillola: papa Paolo VI pose il veto nel 1968 proviene da NewsGo.

Vaticano - spunta un documento pro pillola bocciato da Papa Paolo VI : Attraverso un libro di monsignor Gilfredo Marengo, emergono i retroscena che portarono alla pubblicazione di "Humanae vitae". La Chiesa valutò di esprimersi favorevolmente sull'uso dei contraccettivi

Vaticano - spunta documento pro pillola : papa Paolo VI pose il veto nel 1968 : Monsignor Gilfredo Marengo , nel suo libro di prossima pubblicazione " La nascita di un'enciclica ", una ricerca storica sulla genesi di "Humanae vitae",, riporta i passaggi e i retroscena che ...

Papa Francesco nomina il giornalista Paolo Ruffini come prefetto per il Dicastero della Comunicazione

Mai vista Giulia - la figlia di Carlo Verdone? Ha seguito le orme di papà al contrario del fratello Paolo : Pensi a Carlo Verdone e subito sorridi. Con la mente vai subito ai suoi film quindi personaggi che hanno fatto la storia. Meno frequente, invece, è pensare all’attore nel suo privato. Verdone non è uno da copertina sui giornali di gossip. Probabilmente non lo è mai stato. Classe 1950, si è sposato con Gianna Scarpelli nel 1980 e, 16 anni dopo, nel 1996, i due si sono separati ma senza mai divorziare. Della separazione Verdone ha ...

Paolo Ruffini nominato dal Papa prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. È il primo laico : Paolo Ruffini, ex direttore di Rai3 e La7, è il nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. La nomina, decisa da Papa Francesco, è arrivata dopo poco più di tre mesi dalle dimissioni di monsignor Dario Edoardo Viganò, primo prefetto dell’organismo vaticano voluto da Bergoglio per riformare i media della Santa Sede. A Viganò, che aveva taroccato una lettera inviatagli da Benedetto XVI, succede dunque un laico ed è questa ...