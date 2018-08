Shock Juventus | ‘guerra’ tra Cristiano Ronaldo e Dybala | la clamorosa richiesta

Napoli - De Laurentiis Shock sulla Juventus : “arriviamo secondi perché qualcuno imbroglia” : Il campionato non è ancora iniziato ma già le polemiche sono clamorose, in particolar modo per la lotta scudetto tra Juventus e Napoli. La situazione è sempre più calda in particolar modo per alcune dichiarazioni da parte del numero uno del Napoli De Laurentiis, rilasciate a Sky Sport: “Tutti pensano solo allo Scudetto, è giusto così, ma forse tutti non capiscono dov’era la squadra 14 anni fa e non capiscono neanche che la Juve fa ...

Milan tagliato fuori - proposta Shock del Chelsea alla Juventus : 55 milioni più Morata per Higuain e Rugani : Offerta irrifiutabile quella fatta pervenire dal Chelsea alla Juventus: 55 milioni più Morata per la coppia Higuain-Rugani, il Milan resta a guardare Con il ritorno di Higuain in Italia sembrava prevedibile un’accelerata per il suo passaggio al Milan, ma nella notte arrivano notizie poco rassicuranti per i tifosi rossoneri. Dopo giorni di silenzio, il Chelsea si sarebbe deciso a fare la sua mossa per regalare a Sarri due suoi ...

Calciomercato Juventus - tesoretto Shock dalle cessioni ed in entrata in arrivo altre grandi sorprese : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Ahi Juventus - Higuain s’impunta : chiesta buonuscita ai bianconeri ed un contratto Shock al Chelsea : Higuain messo in vendita dalla Juventus dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il calciatore argentino ha però intenzione di massimizzare dalla cessione Cedere Higuain non sarà semplice per la Juventus. Il calciatore argentino è adesso di troppo nella rosa di Allegri, dopo il colpaccio Cristiano Ronaldo e potrebbe essere venduto al Chelsea. L’ostacolo a tale cessione si chiama però proprio Gonzalo Higuain, dato che il calciatore, ...

Marcelo alla Juventus - bianconeri Shock : l’indizio è clamoroso : 1/13 LaPrese/REUTERS ...

Cristiano Ronaldo - l’ex gieffina Daniela Martani Shock contro CR7 e la spesa milionaria della Juventus : “spero si faccia male” : Daniela Martani e le parole shock contro l’affare Cristiano Ronaldo-Juventus: l’ex gieffina a favore dei diritti degli animali e contro l’accordo milionario per portare CR7 a Torino Tutti parlano di Cristiano Ronaldo. Dopo l’affare concluso dalla Juventus per 120 milioni di euro, che ha portato il portoghese a Torino, il web si divide tra chi reputa l’acquisto di CR7 il colpo del secolo e chi lo giudica male. ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - la stampa spagnola si scatena : “è uno Shock” [FOTO] : 1/5 ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la FOTO ‘bianconera’ - no ad un’offerta Shock dalla Cina e la commissione per Mendes : Cristiano Ronaldo-Juventus, siamo ai dettagli. Si sta per concludere la trattativa di mercato del secolo, il portoghese sta per diventare un calciatore bianconero, annuncio previsto già entro le prossime ore, forse anche martedì. Nelle ultime ore sono arrivati tanti indizi, adesso un altro, CR7 si è fatto FOTOgrafare in vacanza in Grecia insieme al fratello, pantaloncini neri e maglietta… bianca, una FOTO ‘bianconera’. E ...

Novità dal fronte Cristiano Ronaldo - non c’è solo la Juventus : “ha rifiutato un’offerta Shock” : Cristiano Ronaldo e la super proposta rimandata al mittente, sembra proprio che il portoghese non intenda giocare in un campionato secondario Cristiano Ronaldo al centro di tante voci di mercato, come era ampiamente prevedibile dopo il suo annuncio d’addio al Real Madrid del post finale di Champions League. Il talento portoghese, secondo quanto rivelato da Marca, non avrebbe sul tavolo la sola offerta della Juventus, ma avrebbe già ...

Colpi Shock di Juventus e Napoli - il calciomercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

Clamoroso Juventus-Ronaldo - Buffon è ‘sotto Shock’ : JUVENTUS-CRISTIANO RONALDO – La trattativa del secolo sta per andare in porto, la Juventus è ai dettagli per portate a Torino Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha già raggiunto l’accordo con il club bianconero, 30 milioni di euro per quattro stagioni, Marotta e Paratici si trovano a Milano ed aspettano indicazioni dall’agente Mendes (che nel frattempo è uscito allo scoperto sulla trattativa) sulla conferma della clausola ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - Luciano Moggi lancia la bomba Shock : Juventus-Cristiano Ronaldo, sembra veramente fatta. Nelle ultime ore arrivano clamorose conferme anche dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi ai microfoni di Tele7Gold: “Ha fatto le visite mediche in Germania, a Monaco di Baviera. Ha già firmato con la Juventus. E’ il mio pensiero dopo aver parlato con alcune persone importanti”: Sul 2003: “Mi arrivò una segnalazione e mandai Di Marzio a vederlo. Era un ...