Manchester City nei guai | Bravo fa crack e Guardiola resta con un solo portiere

Manchester City - Guardiola trema : Bravo out per tutta la stagione - Ederson unico portiere in rosa : Nonostante i sei punti conquistati nelle prime due giornate di Premier League, Pep Guardiola trema: l'allarme arriva infatti dagli infortuni. Se il KO di Kevin De Bruyne, che dovrà stare fermo per una ...

L'ultima trovata del Manchester City : un 'bracciale elettronico' per i tifosi veri : Presentato come "il primo smartband al mondo" e lanciato sul mercato al costo di 79,99 £, quasi 90 euro,, Fantom si presenta come un morbido bracciale in silicone, ovviamente color azzurro Citizens, ...

Premier League - Manchester City travolgente : sei i gol rifilati al malcapitato Huddersfield : Tripletta di Aguero e reti di Gabriel Jesus, David Silva oltre ad un’autorete: i citizens asfaltano gli avversari e mantengono la prima posizione Punteggio tennistico per il Manchester City che nella prima uscita casalinga all’Ethiad Stadium travolge 6-1 l’Huddersfield Town. I ‘citizens’ vanno in gol con Aguero, autore di una tripletta al 25′, 35′ e al 75′, Gabriel Jesus, 31′, David ...

Manchester City - a David Silva torna il sorriso : gol e vittoria per il figlio Mateo : La sfida contro l'Huddersfield finirà di diritto tra i momenti più belli nel cassetto dei ricordi di David Silva. E non tanto per la 250esima presenza in Premier League, che lo fanno diventare il ...

Calciomercato Manchester City; Guardiola : ”Marchisio non arriverà” : Pep Guardiola ha escluso l’arrivo ai Citizens di Claudio Marchisio che ha lasciato la Juventus, dopo 25 anni, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Il Manchester City non acquisterà altri giocatori almeno fino alla prossima finestra di mercato in dicembre, nonostante l’infortunio che terrà fermo per i prossimi tre mesi il centrocampista belga Kevin De Bruyne. A confermarlo è stato lo stesso manager dei Citizens, Pep Guardiola, ...

Premier League - Mourinho attacca il Manchester City : Josè Mourinho, allenatore del Manchester United. Afp "Si può fare un documentario fantastico rispettando gli altri. D'altronde anche se sei un club ricco e compri i migliori giocatori al mondo, la classe non si compra e il Manchester City lo ha dimostrato chiaramente". José Mourinho non le ha mandate a dire agli storici rivali. Il motivo? Questa volta non riguarda il campo. Nel ...

Manchester City : per De Bruyne infortunio grave - tre mesi di stop : E’ di tre mesi di stop la prognosi per Kevin De Bruyne, del Manchester City infortunatosi al ginocchio destro due giorni fa in allenamento. I test ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato la distorsione del legamento dell’arto. Il belga salterà quindi quattro delle sei partite della fase a gironi della Champions e almeno undici match di campionato. Sarà indisponibile anche per le quattro partite della sua nazionale in ...