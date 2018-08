Milan | Calhanoglu accoglie i nuovi | tutti in piscina dopo l' allenamento

Napoli-Milan - Calhanoglu non ci sarà : Gattuso pensa alla mossa a sorpresa : Hakan Calhanoglu dovrà attendere ancora per il suo debutto stagionale. Il numero 10 del Milan non sarà a disposizione di mister Gattuso per la sfida contro il Napoli. Dopo il rinvio del match contro il Genoa, infatti, il centrocampista offensivo turco sconterà il suo turno di squalifica contro la squadra allenata da Ancelotti. Calhanoglu out contro il Napoli: Castillejo buttato nella mischia da Gattuso? Assenza pesante, dunque, per il tecnico ...

Milan-Barcellona in California : Calhanoglu ancora mezzala : Ultimo impegno per il Milan nella International Champions Cup, la tournée americana: i rossoneri, che chiuderanno il ciclo di amichevoli di lusso l'11 agosto col Real Madrid, affrontano il Barcellona ...

Milan - la moglie di Calhanoglu : Sono incinta - ma lui mi ha consigliato di abortire : Continua la polemica social tra il giocatore rossonero e la futura ex moglie Sinem Gündogdu che rivela: "Non lo ho mai tradito e gli ho detto che il bambino verrà al mondo anche se lui mi ha consigliato altro"--Botta e risposta. Come è normale che accada nei litigi. Solo che questo è pubblico e il confronto è virtuale. O meglio: avviene attraverso i social, perché le conseguenze Sono più che mai reali. Continuano le polemiche fra Hakan ...

Milan - i retroscena del divorzio social di Calhanoglu : I panni sporchi vanno sempre lavati dentro casa. Con i social però riuscire a proteggere la propria sfera privata non è semplice. Ha fatto scalpore ieri il post con il quale il Milanista Calhanoglu ha ...

Milan – Matrimonio finito per Calhanoglu - Hakan divorzia dalla moglie e rivela : “è accaduto qualcosa di grave ed imperdonabile” : Hakan Calhanoglu, ala sinistra del Milan, divorzia da sua moglie: le parole al veleno del calciatore contro l’ex compagna e la stampa Hakan Calhanoglu e Sinem Gundogdu si sono lasciati. Il calciatore del Milan ha svelato sui social il divorzio dalla moglie, sua compagna di vita dall’adolescenza. Nonostante i due si siano sposati solo nel 2017, condividevano una storia d’amore da molto più tempo. L’addio tra i due ...

Milan : Calhanoglu disegna calcio - Calabria e Locatelli da matita rossa : Dopo il pieno di sensazioni positive della prima partita contro il Manchester United per il Milan arriva la sconfitta al cospetto di un Tottenham presentatosi imbottito di seconde linee. I rossoneri hanno mostrato tutta la fatica dovuta ai carichi di lavoro: è mancata la lucidità e la condizione, specie nella seconda parte di gara. Buoni segnali per Gattuso sono arrivati da Halilovic, bene con il pallone tra i piedi, e da un Calhanoglu sempre ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - anche Calhanoglu verso l’addio : Calciomercato Milan – Sono ore caldissime per il mercato del Milan, sono in corso infatti trattative con la Juventus, per l’attacco occhi su Higuain ma il preferito è Morata, per la difesa via Bonucci con il ritorno in bianconero, l’obiettivo per la retroguardia è Caldara ma la ‘Vecchia Signora’ è disponibile a mettere sul piatto Benatia e Pjaca. Novità importanti nelle ultime ore, secondo quanto riportato da ...

Milan - svista sulle nuove maglie disegnate da Adidas - il nome del calciatore Calhanoglu diventa ‘Chalanoglu’ : Al calciatore turco Hakan Calhanoglu sbagliano a scrivere il nome sulla divisa e sui social scoppia l’ilarità generale, la maglia targata numero 10 del Milan ha infatti trovato sulla propria divisa da trasferta una acca sbagliata e il proprio nome diventato ‘Chalanoglu’. nome sbagliato di #Çalhanoglu alla presentazione della nuova maglietta. Buon inizio per il #Milan. pic.twitter.com/FrKE1E4Hzw — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) ...