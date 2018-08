Trump e le sanzioni alla Russia | Via se collaborano su Siria e Ucraina

Trump pronto a imporre sanzioni contro tutti i paesi che importano petrolio da Iran - WSJ - : L'amministrazione Trump starebbe preparando sanzioni contro tutti i paesi che importano petrolio dall'Iran. E' quanto riporta il Wall Street Journal, affermando che tra i paesi a rischio sanzioni si ...

La guerra dell’Ofac - l’ufficio delle sanzioni di Trump : È il crocevia delle sanzioni. l’ufficio che ne tiene la contabilità e ne impone il rispetto. L’Office of foreign asset control (Ofac), parte del dipartimento del Tesoro, è uno degli organismi meno conosciuti dell’amministrazione americana e oggi tra i più importanti. In prima linea nelle numerose crociate sanzionatorie di Donald Trump - il presidente che ne sta facendo l’uso più “facile” nella storia ...

L'offensiva di Trump/ Le sanzioni all'Iran un danno per l'Italia : I governanti, infatti, possono addossare la responsabilità del peggioramento dell'economia non ai propri errori ma alla malvagità di coloro che hanno imposto le sanzioni. In ogni caso, dato che non ...

Trump raddoppia le sanzioni alla Turchia e fa traballare il sultano : Roma. A leggere i giornali locali, non sembra che la Turchia sia davanti alla più grave crisi valutaria della sua storia, un momento esiziale per la sua economia. Per molti giorni, questa settimana, le prime pagine sono state occupate da visite ufficiali ed eventi formali; poi, quando la crisi è div

Le sanzioni di Trump trascinano a fondo la lira turca e il rublo : lira e rublo. Valuta turca e moneta russa. Accomunate da tensioni che scuotono le divise di paesi emergenti, segno di un'espansione globale che si scopre più fragile e disomogenea. Ma oggi soprattutto ...

Sanzioni - l'arma scelta da Trump. Ora tocca alla Russia : 'L'economia russa, la bilancia dei pagamenti negli ultimi anni, stanno diventando molto più resilienti agli eventi esterni, sia alle fluttuazioni del prezzo del petrolio, sia alle misure restrittive ...

Zarif risponde a Trump : le sanzioni Usa non fermeranno il petrolio iraniano : ... sottolineando che 'gli scatti d'ira e i tweet in maiuscolo' non cambieranno il fatto che il mondo è 'stanco dell'unilateralismo' Usa. Nei giorni scorsi l'inquilino della Casa Bianca ha lanciato un ...

Sanzioni all'Iran al via. Trump minaccia la Ue : "O con loro o con noi" : Mentre il prossimo 5 novembre, come ha già confermato l'amministrazione Trump, arriverà un'altra stangata - ancora peggiore - con una stretta su settori strategici per l'economia della Repubblica ...

La sfida dell'Europa a Trump sulle sanzioni all'Iran : 'Il commercio non si ferma' : Sono due tra i giganti dell'economia occidentale che hanno rinunciato a commesse da miliardi di dollari per il timore di finire in mezzo al duello Washington-Teheran e perdere il mercato americano, ...

Con le sanzioni Trump vuole costringere Teheran a un nuovo accordo sul nucleare : ...reimposta le sanzioni contro l'Iran dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo nucleare tre mesi fa - 'il peggiore mai negoziato' - bloccando le transazioni in dollari e strangolando l'economia del ...

Trump - al via sanzioni Usa contro l'Iran/ Mosca attacca : "Profondamente delusi : si salvi intesa con Teheran" : Iran, da domani gli Usa imporranno nuove sanzioni al Paese arabo sull'importazione di alcuni beni: si attende la reazione di Rouhani, mentre Trump si dice disponibile a incontrarlo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:16:00 GMT)

Iran - tornano le sanzioni Usa. Trump : ‘Chi fa affari con loro ha chiuso con noi’. Ma Mogherini : ‘Aziende Ue lavorino con Teheran’ : “Chiunque faccia affari con l’Iran NON farà affari con gli Stati Uniti”. In un tweet del mattino, Donald Trump ha annunciato il ritorno delle sanzioni contro l’Iran. “Non chiedo altro che la PACE NEL MONDO, niente di meno, ha aggiunto Trump, che in questo modo non si limita a prendere di mira Teheran ma lancia anche un chiaro avvertimento all’Unione Europea: chi non si adegua alla volontà di Washington rischia una pesante rappresaglia. ...

Trump minaccia l'Iran. Tornano le sanzioni Usa : ... mina il sistema finanziario internazionale, sostiene il terrorismo e le reti militanti nel mondo'. Al contempo, ha aggiunto che mentre gli Usa 'continuano ad applicare la massima pressione economica ...