Rimini torna centro del mondo politico

Rimini - più di dieci trombe marine in poche ore/ Video - ultime notizie : domani ritorna il bel tempo? : Rimini , trombe marine nell'Adriatico: il raro spettacolo atmosferico ripreso dai turisti sulla costa ma anche in città. Almeno due fenomeni in mattinata, ma senza danni.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:07:00 GMT)

