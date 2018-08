Trasferimento illegittimo | non giustifica l’astensione dal lavoro

leggioggi

(Di martedì 14 agosto 2018) Il provvedimento di, quindi contrario alle norme di legge, non legittima in via automatica il rifiuto del dipendente di prestare l’attività lavorativa. A stabilirlo la sentenza della Corte di Cassazione n. 11408 del 12 dicembre scorso. Consulta sezionedi LeggiOggidel lavoratore: cos’è In assenza di una definizione legale, in giurisprudenza si definiscelo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad un’altra unità produttiva (Cassazione n. 2681/1985). Secondo il Codice Civile (art. 2103) ilè valido se rispetta due requisiti: Dev’essere motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive; Deve avvenire da un’unità produttiva all’altra nell’ambito della medesima azienda. La Cassazione nella sentenza in commento ha avuto modo di chiarire che la questione del rifiuto ...