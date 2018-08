Razzismo | Salvini | “La capotreno contro i rom? Per qualcuno va licenziata | secondo me

"Via il reato di Razzismo". Ma Salvini e Di Maio frenano subito Fontana : 'Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano'. Dopo il siluro ...

Lega - Fontana 'Abroghiamo la legge Mancino - sponda per Razzismo anti-italiano'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio : Parole che scatenano polemiche e proteste nel mondo politico, e non solo. Ma che trovano una sponda nel ministro dell'Interno. 'Sono d'accordo. Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee,...

Razzismo - MINISTRO FONTANA : “ARMA IDEOLOGICA - ABROGARE LEGGE MANCINO”/ Salvini - "Sono d'accordo" : RAZZISMO, MINISTRO FONTANA “abroghiamo la LEGGE Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:02:00 GMT)

Daisy Osakue - Matteo Salvini sfotte Matteo Renzi : 'Emergenza Razzismo? Esilarante... Cosa ha scritto' : 'Esilarante Matteo Renzi l'altro giorno sull' emergenza razzismo ', scrive Matteo Salvini su Twitter riprendendo un post dell'ex premier Pd. Che aveva attaccato il ministro dell'Interno sul caso del ...

DAISY OSAKUE - PRESI GLI AGGRESSORI : “ERA UN GIOCO”/ Salvini : “Razzismo? Uno è figlio di consigliere Pd” : DAISY OSAKUE, AGGRESSORI identificati: “ERA un GIOCO”, ha dichiarato uno dei tre ragazzi. Ultime notizie: bufera per il passato del padre, che ha avuto problemi con la giustizia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 19:55:00 GMT)

Salvini parla in modo aggressivo e rozzo - ma siamo sicuri sia Razzismo? : Devo anche dire che la reazione è abbastanza generalizzata e prescinde dall'idea politica del mio interlocutore. Certamente ci sono anche alcuni casi, isolati, nei quali si difende l'arrivo degli ...

Razzismo - fronda M5s contro Salvini : Conte lo difende/ "Chi pensa sia razzista sbaglia di grosso" : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Razzismo - L'Avvenire contro Salvini : "Guardi la realtà e pesi bene le parole" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha sminuito le diverse aggressioni a sfondo razzista di questi ultimi giorni e lo stesso ha fatto il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Se il primo ha parlato banalmente di una "invenzione della sinistra", il leader del Movimento 5 Stelle sembra aver sposato quella versione dei fatti, negando l'esistenza di un problema, "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per ...

Razzismo - fronda anti-Salvini nel M5s/ Di Maio sta con il ministro dell'Interno - maggioranza in bilico? : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:20:00 GMT)