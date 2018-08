Usa | rubato cagnolino di bimba di 5 anni malata di cancro

ilgiornale

: RT @CrisciGloria: Usa, l'appello della polizia su Facebook: «Restituite il cane rubato: è di una bimba malata terminale» - castell32082033 : RT @CrisciGloria: Usa, l'appello della polizia su Facebook: «Restituite il cane rubato: è di una bimba malata terminale» - Rita27546 : RT @CrisciGloria: Usa, l'appello della polizia su Facebook: «Restituite il cane rubato: è di una bimba malata terminale» - OpOpOmOx : RT @CrisciGloria: Usa, l'appello della polizia su Facebook: «Restituite il cane rubato: è di una bimba malata terminale» -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ha solo cinque, Zakaia Gray, unaamericana cui i medici hanno dato sei mesi di vita, a causa di unal cervello che la sta uccidendo. Sei mesi che la bambina affronterà circondata dai suoi affetti.Ma lo scorso 4 agosto, uno dei suo amici le è stato portato via: si tratta di Annabella May, undi 11 settimane, che alleggeriva il dolore e la fatica della malattia di Zakaia e che le avrebbero reso le giornate più facili e spensierate. Quella sera, lasi trovava fuori a cena per il compleanno della mamma, Shala Browning. Di solito portavano con loro anche Annabella, ma proprio martedì 4 agosto avevano deciso di lasciarla a casa, perché le stavano facendo seguire un programma di addestramento. Una volta rientrati a casa, hanno notato l'assenza del: qualcuno si era introdotto in giardino e l'aveva, solo lui e nient'altro.La madre della piccola, ...