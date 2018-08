Intercettazioni | Bonafede | “Bloccato folle riforma che proteggeva politici Faremo

Intercettazioni - ora torna il caos Passo falso del ministro Bonafede : Guido Salvini, GIP del Tribunale di Milano, come altre volte in passato, interviene su Affaritaliani.it con un articolo sui temi della giustizia. Questa volta il magistrato critica uno dei primi interventi del ministro della Giustizia Alfonso Bonadefe Segui su affaritaliani.it

Bonafede : stop a legge Pd su Intercettazioni : 'tutelava solo politici' : 'Impediremo così che venga messo il bavaglio all'informazione' dice il ministro della Giustizia che cita il caso Consip che chiamava in causa il padre di Renzi.La replica: 'Non ha capito nulla. Oppure ...

Intercettazioni : Orlando - Bonafede produca carte su inchieste o taccia : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Bonafede ha pieno accesso agli uffici: se in quegli uffici trova una carta con la quale si dimostra che la nostra tempistica è stata guidata da specifiche inchieste, lo invito a produrla; se non ce l’ha, lo invito a tacere”. Ad affermarlo l’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, replicando alle motivazioni con le quali il Guardasigilli ha spiegato la decisione di ...

Intercettazioni - il ministro Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma voluta dal Pd” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede annuncia lo stop alla riforma Orlando sulle Intercettazioni, che sarebbe entrata in vigore il 26 luglio. Per Bonafede, "ledeva la possibilità di portare avanti efficacemente le indagini e ledeva anche il diritto di difesa" oltre a mettere un "bavaglio sull'informazione".Continua a leggere

Intercettazioni - il governo blocca la riforma. Bonafede : “Era legge bavaglio dopo il caso Consip”. Il Pd : “Propaganda” : Stop alla riforma delle Intercettazioni. Il decreto Milleproroghe approvato in consiglio dei ministri ha bloccato l’entrata in vigore la legge che era stata approvata dal governo precedente. “Impediamo che venga messo il bavaglio all’informazione”, dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, perché “la riforma Orlando era stata scritta con l’intento di impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici ...

Intercettazioni - Bonafede : “Tolto il bavaglio alla stampa. Norma scritta per impedire a cittadini di ascoltare politici indagati” : “Oggi abbiamo tolto le mani della vecchia politica dalle Intercettazioni, uno strumento di indagine fondamentale per fenomeni come la corruzione che hanno dilaniato questo Paese”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in conferenza stampa dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del Decreto milleproroghe. Allo stesso tempo, ha sottolineato il Guardasigilli, “impediamo che venga messo il bavaglio sulla ...

Intercettazioni - Alfonso Bonafede : "Tolto il bavaglio Pd alla stampa" : Ogni passata riforma sulle Intercettazioni è coincisa con uno "scandalo" e l'ultima è stata fatta "in concomitanza col caso Consip", a conferma che "ogni volta che qualcuno del Pd veniva ascoltato qualcuno del Pd tendeva a tagliare la linea". A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Milleproroghe prorogando il termine di entrata in vigore della ...

