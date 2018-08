La Serie A negli Usa | Diritti tv | che colpaccio | il nostro calcio ora vale

Accordo con ESPN - la Serie A sbarca negli Stati Uniti : La Serie A sbarca negli Stati Uniti grazie all’ Accordo con ESPN . Il network dello sport americano ha siglato un Accordo pluriennale con la Lega della nostra massima Serie in base al quale 340 incontri saranno trasmessi nel corso della stagione su ESPN +, nuova piattaforma streaming dedicata allo sport e realizzata da The Walt Disney Company Direct-to Consumer & International e da ESPN . Qui, a fronte di un abbonamento mensile da 4,99 dollari o ...

Cinecittà - fiamme negli studios. Distrutto set della Serie “Rome” : Un violento incendio è scoppiato questa notte all’interno degli studi di Cinecittà . Le fiamme sono divampate intorno alle 3 le fiamme ed hanno invaso la ricostruzione di Roma Antica in via Vincenzo Lamaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 6 mezzi. Ad essere distrutta è stata parte del set lasciato dalla serie […] L'articolo Cinecittà , fiamme negli studios. Distrutto set della serie “Rome” proviene da ...

Non solo Glow e Stranger Things : le altre Serie tv immerse negli Anni ’80 da non perdere : La voglia di revival Anni ’80 non si fa sentire solo nella musica, ma anche nelle serie tv. Non a caso uno dei più grandi successi deglu ultimi due Anni è stato Stranger Things, ambientato in quel decennio con una ricchezza di ricordi e citazioni (soprattutto cinematografiche) inimitabile. Lo stesso vale per Glow (la cui seconda stagione arriverà su Netflix il 29 giugno), che si focalizza sul movimento di wrestler al femminile nato proprio ...