Alle 21 un tuffo nell' affascinante universo distopico di We Happy Few nella diretta di

(Di giovedì 9 agosto 2018) Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di parlarvi di WeFew,avventura realizzata da Compulsion Games, software house già responsabile del particolare Contrast e recentemente acquisita da Microsoft.Benvenuti a Wellington Wells, una città in cui tutti sono felici e senza preoccupazioni e in cui la vita procede senza intoppi con un largo sorriso stampato in faccia. A patto di assumere la propria dose giornaliera di Joy. In questola felicità è a portata di pillola ma cosa succede se improvvisamente dovessimo decidere di non assumere più la tanto adorata e obbligatoria droga? Dopo un lungo periodo in Early Access e parecchi cambi di direzione, We...