Ruby Rose | chi è l’attrice che interpreta Batwoman in tv

Ruby Rose - da «Orange is the new black» a «Batwoman» : Sarà Ruby Rose, con la sua mole di tatuaggi e controversie, ad interpretare Kate Kane, alias Batwoman, nella serie tv di prossima produzione. «Il silenzio è rotto e io sono più che emozionata ed onorata», ha scritto l’attrice australiana sul proprio profilo Instagram. «Per me, tutto questo rappresenta una sorta di crollo emotivo. È il mio sogno di bambina che diventa realtà. Sarei morta pur di vedere in tv uno show come questo quando ero un ...

