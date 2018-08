“È il figlio di Maria De Filippi” Ecco il fusto Gabriele E la mamma…

Fabrizio Corona e Nina Moric di nuovo insieme per il bene del figlio Carlos Maria : Che sia tornato il sereno tra Fabrizio Corona e Nina Moric? L’ultimo post condiviso sul profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi farebbe pensare di sì: l’ex moglie croata posa infatti accanto a loro figlio Carlos e alla madre di lui, donna Gabriella. Dopo i noti screzi tra gli ex coniugi, quindi, la Moric, l’ex suocera e Corona starebbero tentando di riunire le forze per poter essere di supporto al giovane Carlos Maria. ...

“La fotocopia di Fabrizio Corona”. Più visto il figlio? La somiglianza è disarmante. Carlos Maria oggi ha 16 anni : Da quando è uscito dal carcere non si può certo dire che Fabrizio Corona abbia fatto annoiare i giornali in questi mesi, tra una notizia e l’altra. Ora, l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare di sé e della sua complicata storia in un’intervista rilasciata a Chi dove, al solito, non si è risparmiato: dagli istinti sessuali in prigione al rapporto, anche intimo, con la fidanzata, Silvia Provvedi. E poi c’è ...

Maria Dolores - mamma di Cristiano Ronaldo : "Mio figlio avrà accanto Georgina e i bambini. Io sarò lontana - ma pronta se avrà bisogno" : Gli juventini l'hanno accolto a braccia aperte: Cristiano Ronaldo è finalmente sbarcato a Torino, attirando l'attenzione di migliaia tra tifosi ed operatori dell'informazione. Il campione fa parlare di sé e, a finire sotto i riflettori, è anche la sua famiglia. A commentare l'arrivo alla Juve di CR7 è stata anche Maria Dolores dos Santos Aveiro, mamma del fenomeno, in un'intervista rilasciata a La Stampa.Lui è ...

Mariam : «Mio figlio era in mare e io pregavo per lui» : «Era notte fonda quando ho sentito i suoi passi muoversi verso la porta di casa. Ho tenuto gli occhi chiusi, non volevo vederlo andare via. Poi un nodo alla gola e le lacrime, tantissime. Sapevo dove Amar stava andando, sapevo che forse non l’avrei più rivisto. Diverse volte aveva parlato del suo desiderio di lasciare il Paese, la Tunisia. Diceva che qui non aveva niente, la polizia aveva distrutto il suo negozio di fotografia perché aveva ...

Mariano Di Vaio : "L'arrivo di un figlio è un dono di Dio da condividere in famiglia" : 'Nessuna vittoria avrebbe lo stesso sapore se non fosse condivisa. Creare una pagina Instagram dedicata è un modo per raccontare la nostra gioia più grande, non una scelta dettata dagli affari', ...

Maria De Filippi - la dedica del figlio Gabriele : "Siamo uno la forza dell’altro" : Gabriele Costanzo è il figlio che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno adottato all'età di 12 anni. Oggi, il figlio adottivo della coppia più famosa della tv ha 26 anni e lavora per la Fascino, società di produzione televisiva fondata da Costanzo e dalla De Filippi, oggi di proprietà della conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te e del gruppo Mediaset, RTI.In questi giorni, sul proprio profilo Instagram, Gabriele ...

Il post del figlio per Maria De Filippi : "Noi siamo uno la forza dell'altro" : Un post che commuove. Un figlio che parla della madre. I protagonisti di questa storia sono Gabriele Costanzo, 26 anni, e Maria De Filippi. Il ragazzo è il figlio adottivo della conduttrice e di Maurizio Costanzo, lavora nella loro società di produzione (spesso dietro le quinte) ed è parte della famglia da quando aveva 12 anni. La coppia della televisione italiana l'ha infatti adottato nel lontano 2004. E oggi ha pubblicato un post dedicato ...

