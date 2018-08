huffingtonpost

: 'È uno stupido'. Trump attacca LeBron ma Melania prende le distanze dal marito: 'Sta facendo ottime cose' - HuffPostItalia : 'È uno stupido'. Trump attacca LeBron ma Melania prende le distanze dal marito: 'Sta facendo ottime cose' - DaCaiomauro : RT @Aquintoc: Come è il detto mai discutere con uno stupido perché ti porta al suo livello e ti batte per esperienza??!! È tutto il pd un… - DeboraManzoli : Siamo nel 2018 e ai campi estivi ancora costringono i ragazzini a giocare a “bacio numerato” ma non capite i traumi… -

(Di domenica 5 agosto 2018)James lo aveva accusato di usare lo sport per dividere il Paese, per di più nel corso di un'intervista alla 'odiata' Cnn. Donaldha aspettato il weekend e dalla sua tenuta in New Jersey ha sparato una bordata via Twitter senza precedenti contro la star assoluta del basket americano: "E' stato intervistato dall'uomo piùdella tv, Don Lemon. E' riuscito a far sembrareintelligente, il che non è facile!".Apriti cielo, sui social media i fan del campione - ma non solo loro - non gradiscono, ed in molti tornano ad accusare il tycoon di razzismo. Ma la vera sorpresa è che, passate alcune ore, anche la first ladyledal, elogiando invece il campione per il suo impegno sociale: "sta facendo cose molto buone nella sua comunità e a sostegno delle future generazioni e la first lady lo ...