Corea del Nord | voltafaccia di Kim Jong-un? Esperti ONU | ' Vanno avanti con il nucleare'

Corea del Nord - l’Onu : “Continua il programma nucleare”. Usa : “Rispettare sanzioni”. E Pyongyang : “Allarmante” : La Corea del Nord non ha fermato il suo programma nucleare e missilistico, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. È quanto emerge da un rapporto commissionato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu ad alcuni esperti indipendenti. “La Corea del Nord – si legge nel documento – non ha fermato i suoi programmi nucleari e missilistici e continua a sfidare le risoluzioni del Consiglio di attraverso un massiccio incremento di ...

Corea del Nord - l’Onu : “Non ha fermato programma nucleare e missilistico”. Usa a Cina e Russia : “Rispettare sanzioni” : La Corea del Nord non ha fermato il suo programma nucleare e missilistico, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. È quanto emerge da un rapporto commissionato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu ad alcuni esperti indipendenti. “La Corea del Nord – si legge nel documento – non ha fermato i suoi programmi nucleari e missilistici e continua a sfidare le risoluzioni del Consiglio di attraverso un massiccio incremento di ...

In Corea del Nord fa troppo caldo : Senza aria condizionata e senza acqua per irrigare i campi la situazione sta diventando grave, e il quotidiano di stato parla di un “disastro naturale senza precedenti” The post In Corea del Nord fa troppo caldo appeared first on Il Post.

Corea del Nord - Usa : Russia e Cina non violino le sanzioni : Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha ammonito Russia e Cina a non violare le sanzioni internazionali alla Corea del Nord. Sottolineando che Washington non accetterà alcun comportamento che ...

