Sampdoria | il sostituto di Torreira può arrivare dal Sassuolo

Calciomercato Sampdoria - Quagliarella verso il Parma : ecco il probabile sostituto : Calciomercato Sampdoria – Si avvicina sempre di più l’arrivo dell’attaccante Fabio Quagliarella per il Parma, dopo la sentenza che ha confermato il club in Serie A, il calciatore ha sciolto gli ultimi dubbi e si appresta a diventare un nuovo attaccante per D’Aversa. L’intesa tra i club sembra esserci, la Sampdoria ha però la necessità di trovare prima un sostituto all’altezza per l’attaccante navigato che ha ...

Sampdoria-Parma - l’affare Quagliarella ed il sostituto per Giampaolo : i dettagli : Sampdoria-Parma, Quagliarella al centro di un intreccio di mercato che potrebbe rivoluzionare ancora una volta il pacchetto offensivo doriano In casa Sampdoria potrebbe esserci un altro ribaltone in attacco, dopo quello relativo all’addio di Zapata ed all’arrivo di Defrel. Adesso, a salutare la truppa doriana, potrebbe essere Fabio Quagliarella. L’intesa col Parma per la cessione dell’attaccante sembra esserci e le ...

Calciomercato Sampdoria - si lavora per trovare il sostituto di Zapate : gli ultimi aggiornamenti : Il club blucerchiato è al lavoro per regalare a Giampaolo il sostituto di Zapata, l’obiettivo è quello di arrivare a Defrel Partito Zapata con destinazione Atalanta, la Sampdoria lavora per individuarne il sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Gregoire Defrel, attaccante che non ha trovato spazio alla Roma. Il club del presidente Ferrero conta di arrivare al giocatore francese, provando a convincere i giallorossi a ...

Calciomercato Sampdoria - ecco il sostituto di Duvan Zapata : Calciomercato Sampdoria – Cessione a sorpresa in casa Sampdoria nelle ultime ore, chiusa la trattativa con l’Atalanta per Duvan Zapata, il futuro del colombiano sembrava in Cina, poi l’inserimento del club nerazzurro. Ed il sostituto in casa Blucerchiata? E’ stato individuato e si tratta di Grégoire Defrel, accordo raggiunto con la Roma mentre manca ancora quello con il calciatore che però alla fine non dovrebbe ...

Calciomercato Sampdoria - scatta la caccia al sostituto di Zapata : tre i nomi sul taccuino di Ferrero : L’addio di Zapata con destinazione Atalanta spinge la Sampdoria a caccia del sostituto, sono tre i nomi che stuzzicano Ferrero e i suoi collaboratori La Sampdoria saluta Duvan Zapata, è fatta per il passaggio dell’attaccante colombiano all’Atalanta. Operazione da ventisei milioni di euro, quattordici di prestito biennale e diritto di riscatto fissato a dodici. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Un colpo che apre adesso la ...

Calciomercato Sampdoria - offerta allettante dalla Cina per Zapata : già individuato il sostituto. E in difesa… : La società del presidente Ferrero ha individuato in Defrel il sostituto di Zapata, nel caso in cui l’attaccante colombiano si trasferisca in Cina Entrate e uscite, sliding doors in casa Sampdoria dove Ferrero e i suoi collaboratori lavorano per definire la rosa da affidare a Giampaolo. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Nelle ultime ore, il club blucerchiato ha ricevuto un’offerta dallo Jiangsu Suning per Duvan Zapata, sul piatto ...

Calciomercato Sampdoria - il sostituto di Torreira e l’attaccante per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria non sta a guardare, il club blucerchiato lavora intensamente sul mercato per rinforzare la squadra da consegnare al tecnico Giampaolo. Per l’attacco il nome più caldo è quello di Defrel del Roma, il problema principale fino al momento è rappresentato dall’ingaggio dell’ex Sassuolo. Entro le prossime ore Torreira diventerà un calciatore dell’Arsenal e la Sampdoria ha già ...

Sampdoria - via Pecini e Pradé : ecco il sostituto - incrocio con l’Udinese : La Sampdoria si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare l’ultimo piazzamento in classifica, nelle ultime ore importanti mosse per quanto riguarda i dirigenti blucerchiati. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in uscita il capo scouting Riccardo Pecini e il responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè. Il primo andrà all’Empoli, mentre il secondo è vicino al trasferimento ...