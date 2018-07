Calendario economico 30 luglio - 3 agosto 2018

borsainside

: 'Nel 2020 il mercato della domotica raggiungerà un valore di 21 miliardi di dollari a livello globale e l’Italia è… - BinaryOptionEU : 'Nel 2020 il mercato della domotica raggiungerà un valore di 21 miliardi di dollari a livello globale e l’Italia è… - BinaryOptionEU : 'Aggiornamento ore 12.00: il #FTSEMIB segna 21.928 punti a -0,12%' => -

(Di lunedì 30 luglio 2018) In Giappone verranno infatti pubblicate le dichiarazioni sulla politica monetaria della Boj e il report sulle prospettive: materiale a sufficienza per ottimi spunti. In Cina verrà invece pubblicato l'...