«Sono tedesco solo quando vinciamo» | Mesut Özil lascia la Germania

(Di lunedì 23 luglio 2018)si vince tutto passa in cavalleria,si perde ogni cavillo è buono per trovare un colpevole. Una brutta abitudine dell’universo sportivo, tornata a far capolino indopo il clamoroso flop della nazionale calcistica ai Mondiali in Russia. Vittima sacrificale del tirassegnoil fantasista di origini turche, accusato di essersi impegnato poco e finito sulla graticola per alcune foto scattate insieme al discusso leader Recep Tayyip Erdogan prima dell’inizio del torneo. LEGGI ANCHEfuori dal Mondiale: anche i tedeschi hanno la loro Corea «Quell’immagine non contiene messaggi politici», ha chiarito lui con un post sui social. «Come molte altre persone, le mie origini risalgono a più di un Paese:cresciuto inma la storia della mia famiglia inizia in Turchia, quindi è come se avessi due cuori. Mia madre mi ha insegnato a essere ...