Striscia di Gaza | cessate il fuoco tra Israele e Hamas Ultime notizie | così l' Egitto ha

Hamas ha annunciato un cessate il fuoco con Israele. Lo riportano i media israeliani e internazionali. "Con gli sforzi egiziani e delle Nazioni Unite, è stato raggiunto un accordo per tornare alla ...

Accordo per il cessate il fuoco - "Con gli sforzi egiziani e delle Nazioni Unite è stato raggiunto un accordo per tornare alla precedente situazione di cessate il fuoco tra l'occupazione e le fazioni ...

Gerusalemme - L'esercito israeliano ha condotto un attacco aereo contro obiettivi del movimento islamista Hamas nella Striscia di Gaza : è stata la rappresaglia al nuovo lancio di razzi, stamane, ...

Striscia di Gaza, raid Israele dopo i missili palestinesi: Ultime notizie, Hamas e la jihad islamica chiede tregua e "cessate il fuoco". Riserva Netanyahu: convocato Consiglio di Difesa

È stato il più grosso attacco contro Hamas dalla guerra del 2014, in risposta a decine di razzi lanciati in territorio israeliano: due palestinesi sono morti

Dopo i bombardamenti di venerdì e sabato e il più grosso attacco di Israele contro Hamas dalla guerra del 2014, che ha ucciso due palestinesi

Gaza : esercito - 60 razzi da Striscia verso Israele

Tensione a Gaza - razzi verso Israele. Raid sulla Striscia - : Gli attacchi dei palestinesi ai territori israeliani hanno innescato la risposta di Tel Aviv: già tre le offensive contro postazioni di Hamas. Ieri gli scontri al confine, dove un 15enne è rimasto ...

Zuwayda - Striscia di Gaza... Uno sguardo sulla Gaza che non ti aspetti : Fabbrica che ovviamente nel 2014 Israele graificò delle sue attenzioni armate perché la sua guerra contro l'economia Gazawa prevedeva la distruzione di ogni struttura produttiva. Ma ora tornata a ...

Martedì Oltre 130 palestinesi sono stati feriti dai militari israeliani durante una manifestazione organizzata nella Striscia di Gaza, cui hanno partecipato migliaia di donne palestinesi per protestare contro l'occupazione israeliana. La stima sul numero dei feriti è del ministero della