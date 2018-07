Open Arms attracca a Palma di Maiorca | «Porto sicuro» A bordo Josefa

Open Arms denuncia Italia e Libia per omicidio colposo e omissione di soccorso : La nave della Ong Pro Activa Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca dopo aver rifiutato di attraccare a Catania perché, come ha detto il suo fondatore Oscar Camps, l'Italia non è più un porto sicuro, visto il suo comportamento e l'aver definito una fake news il fatto che la guardia costiera libica avesse abbandonato in mare due donne e un bambino. Nei giorni scorsi la nave che batte bandiera spagnola ha salvato una donna, Josefa, che era ...

MIgranti - Open Arms arriva a Palma e fa denuncia per omissione di soccorso. Linosa - aperta inchiesta su 4 somali morti : La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca. E il fondatore della ong Proactiva Oscar Camps, accompagnato dal giocatore Nba Marc Gasol, si è subito diretto in tribunale dove ha presentato una denuncia per omissione di soccorso per quanto avvenuto nei giorni scorsi davanti alla Libia. Era stata la ong spagnola infatti a trovare una donna e un bambino morti in mare, insieme a un’altra donna sopravvissuta aggrappandosi ai resti di ...

