Malcom alla Roma | ora il portiere sognando N' Zonzi

Malcom alla ROMA? / Ultime notizie : più vicino ai giallorossi - il Bordeaux non lo convoca per l'amichevole : Malcolm ALLA ROMA? Ultime notizie : i giallorossi provano a superare la pesante concorrenza dell'Everton che sembrava a un passo dall'affare. Ora l'Inter sembra davvero fuori dai giochi.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:27:00 GMT)

Roma - Gerson in prestito alla Fiorentina. Monchi insiste per Olsen - Malcom dà la priorità al club giallorosso : La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha ...

Dalla Francia : Inter - insidie inglesi per Malcom : Il Tottenham può approfittare dello stallo creatosi tra Inter e Bordeaux inserendosi nella trattativa per Malcom . Secondo il portale transalpino Le 10 Sport , gli Spurs possono tornare alla carica con l'entourage del calciatore brasiliano, per rilanciare la propria candidatura e dare il via a trattative concrete. E anche il Chelsea potrebbe pensare ...