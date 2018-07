Il bimbo sta annegando | lo salva il bagnino eroe

Stati Uniti : bimbo urina a letto - la mamma lo uccide : Un bambino di due anni è stato ucciso dalla sua stessa madre per aver urinato sulle lenzuola del lettino. È successo nel 2016 nel Sud Dakota (Stati Uniti); martedi 17 luglio scorso il tribunale ha disposto per la donna una pena detentiva di 40 anni per omicidio colposo. L'accaduto al piccolo che ha urinato a letto Non avendo controllo sui loro bisogni fisiologici, i bambini tendono a fare la pipì a letto per un certo periodo della loro vita ...

Posta foto del bimbo migrante morto - Fb lo banna per "pedopornografia" : Facebook ha bannato per 30 giorni un docente universitario romano, Fabio Sabatini, per aver Postato sul proprio profilo la foto del bimbo migrante morto annegato nel Canale di Sicilia appena pochi giorni fa. La motivazione? Quello scatto, che ritraeva il piccolo migrante, nudo, mentre galleggiava senza vita fra le onde, sarebbe stato considerato assimilabile a un'immagine di pedopornogragfia.A riferirlo è lo stesso professore, che insegna ...

Lutto nello sport italiano : è morto l’ex calciatore. “Circostanze misteriose”. Lascia un bimbo di 1 anno : È morto la sera di martedì 17 luglio 2018 in ospedale, a Sassari, dove era stato ricoverato poche ore prima. Le cause del decesso sono ancora in via d’accertamento, ma il mondo del calcio e dello sport in generale è in Lutto stretto per la scomparsa di Giovannino Oggiano, avvenuta in circostanze ancora misteriose, come scrive La Nuova Sardegna. Aveva 47 anni. Ex calciatore della Torres, era diventato papà da poco (il figlio ha un ...

Usa - bimbo malato di cancro scrive le sue ultime volontà : il mio funerale sarà una festa : Garrett Matthias, aveva 5 anni e, alla sua eta', si dovrebbe scrivere la lettera a Babbo Natale o i regali che si desiderano per il proprio compleanno. Questo bimbo americano, però, era malato di cancro [VIDEO] e, nelle scorse settimane, ha deciso di dettare alla mamma le sue ultime volonta'. La sua è stata una richiesta commovente e straziante: Vorrei che il mio funerale sia una grande festa, con tanti ghiaccioli e giochi gonfiabili. Lo scorso ...

Azzannato da un cane bimbo di 7 anni : stava giocando in strada con gli amici : Azzannato alla testa, a una gamba e a un fianco un bambino di 7 anni. E' successo a Porticello mentre il piccolo giocava con alcuni amichetti in un campo sportivo abbandonato, nella zona vicino allo ...

Migranti.Open Arms : Libia lascia morire donna e bimbo. Salvini : bugie da Ong - siamo su giusta strada : "Sta alla politica - ha concluso Salvini - fare in modo che ci siano sempre meno bambini su quei gommoni fatti per affondare". "Sfido chiunque a trovare un tweet in cui invito a lasciare un essere ...

Incendio in casa : morti bimbo di 4 anni e la mamma - ferito il compagno. Arrestato un uomo : La polizia inglese ha annunciato di aver Arrestato un uomo di 47 anni perché sospettato di aver provocato un Incendio in una casa la settimana scorsa. Nel rogo sono rimasti uccisi una donna di 34 anni e il figlioletto di 4 anni. Il compagno della donna, un giovane di 26 anni, è in coma in ospedale.Continua a leggere

Lecce - sta meglio il bimbo di 8 anni sopravvissuto allo schianto : non sa che il papà è morto : Il 'piccolo eroe' sta meglio. Sono sensibilmente migliorate le condizioni del bimbo di 8 anni che sabato notte è stato soccorso dalla polizia stradale e dal 118 mentre, in lacrime, vagava nei campi in ...

Roma - bimbo di 4 anni rischia di annegare al centro estivo. Il papà denuncia : 'L'hanno perso di vista' : Quando aveva iscritto il suo bimbo di 4 anni al centro estivo vicino casa si era raccomandato subito con gli organizzatori: 'Mio figlio non sa nuotare, non deve entrare per nessun motivo nella piscina ...

Michael Bublé e la malattia del figlio Noah - il bimbo che ha sconfitto il tumore : «Sono stato all'inferno» : Ora il cancro che ha colpito il figlio Noah , di 4 anni, sembra essere solo un lontano ricordo. Michael Bublé può tornare a sorridere, ma non riesce a dimenticare il dramma vissuto, quello di un ...

Bassano : trovato morto il bimbo di 3 anni scomparso questa mattina (2) : (AdnKronos) - Il bimbo, in particolare, è stato trovato morto all’interno della roggia Vica a Rosà. L’allarme era scattato poco dopo le 11, quando la mamma non ha più visto il bambino nei pressi dell’abitazione. Le ricerche delle squadre dei vigili del fuoco, accorsi in forze dal locale distaccament