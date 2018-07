Terrorismo | espulso pakistano | bloccato all' aeroporto di Napoli

Terrorismo : Viminale - espulso tunisino vicino a estremismo islamico : Un 29enne tunisino ritenuto contiguo ad ambienti dell'estremismo islamico è stato espulso dall'Italia. Lo rende noto il Viminale. L'uomo, arrestato per lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, durante la carcerazione è stato inserito tra i detenuti ritenuti ad alto rischio radicalizzazione e monitorato dagli organi investigativi. Scarcerato per fine pena è' stato espulso e ...

Ragusa - tunisino espulso per Terrorismo : inneggia Isis : Un tunisino di 29 anni con precedenti per spaccio è stato espulso con un provvedimento del Prefetto di Ragusa per terrorismo. inneggiava all'Isis

Terrorismo - "Socialmente pericoloso" : espulso tunisino che abitava a Ragusa : Trovato in possesso di foto che lo ritraevano mentre impugnava delle armi, oltre a immagini di bandiere e miliziani dell'autoproclamato stato islamico

Terrorismo - espulso giovane che faceva proselitismo sui social network : Il Viminale ha firmato l'espulsione, per motivi di sicurezza dello Stato, di un 31enne tunisino ritenuto "pericoloso per la sua contiguità ad ambienti dell'estremismo islamico".

Allarme Terrorismo - espulso tunisino rintracciato a Napoli : 'Faceva proseliti' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha espulso oggi, per motivi di sicurezza dello Stato, un 31enne tunisino ritenuto 'pericoloso per la sua contiguità ad ambienti dell'estremismo islamico'. ...

Verona - Terrorismo : espulso tunisino vicino ad ambienti estremisti : Un tunisino di 29 anni, sposato con una cittadina italiana e residente a Verona, è stato espulso per motivi di ordine e sicurezza pubblica perché ritenuto vicino ad ambienti dell'estremismo islamico.

Marocchino espulso dall'Italia per vicinanza al Terrorismo islamico : Un cittadino Marocchino è stato espulso dall'Italia in quanto considerato vicino agli ambienti del terrorismo islamico.L'uomo, che ha ventott'anni e che è risulta originario di Tunisi, è stato sottoposto al procedimento in questione dal Viminale. Verrà quindi condotto alla frontiera. Dalle prime informazioni che si apprendono in queste ore, pare che il protagonista di questa vicenda conoscesse Anis Amri, cioè l'attentatore di Berlino.

Terrorismo - Espulso tunisino : è sospettato di far parte della rete di Amri : U un cittadino tunisino di 30 anni , ritenuto contiguo ad ambienti dell'estremismo islamico. L'uomo - già allontanato in passato dal territorio nazionale in quanto ritenuto socialmente pericoloso -

Terrorismo : espulso marocchino : ROMA, 6 GIU - È stato espulso con accompagnamento alla frontiera, eseguito da personale della Polizia di Stato, un cittadino marocchino Rachid Assarag, considerato contiguo agli ambienti dell'...

